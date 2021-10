Sotomayor Grills avocat du Kentucky avant que le juge en chef Roberts n’interrompe

La Cour suprême des États-Unis a entendu des arguments oraux dans une affaire d’avortement concernant la capacité d’un seul représentant de l’État à défendre une loi qui a déjà été déclarée inconstitutionnelle même lorsque l’appareil gouvernemental au sens large a renoncé à défendre la loi en question.

Au cours de la procédure du lundi matin, le juge Sonia Sotomayor était manifestement sceptique quant à l’argument présenté par le procureur général adjoint principal du Kentucky Matthieu Kuhn.

Stylisé comme Cameron v. EMW Women’s Surgical Center, l’issue de l’affaire pourrait éventuellement permettre au Kentucky d’appliquer la loi HB 454, une loi de 2018 qui interdit effectivement les avortements après 15 semaines.

Comme Law&Crime l’a signalé précédemment, l’affaire devant la Haute Cour du pays n’aborde pas encore le fond de la loi elle-même, mais éclaircira plutôt la question de procédure de savoir si le procureur général de l’État de Blue Grass Daniel Cameron (R) peut intervenir dans le litige et potentiellement faire revivre la loi contre la volonté du gouvernement pro-avortement. Andy Beshear (D) et les défenseurs des droits reproductifs comme l’American Civil Liberties Union.

La question distincte menant à la controverse juridique ici est survenue lorsque le centre pour femmes a contesté la loi et nommé l’ancien procureur général comme l’un des accusés. Au lieu de défendre la loi, le procureur général a demandé et obtenu le rejet de la poursuite, convenant que le bureau du procureur général du Kentucky serait lié par le jugement final. Depuis lors, deux tribunaux fédéraux ont déclaré la loi inconstitutionnelle. Cameron a finalement tenté de réintégrer l’affaire et a été sommairement rejetée par la Cour d’appel des États-Unis pour le sixième circuit.

Une majorité de la Cour suprême conservatrice semblait disposée à autoriser le retour tardif de Cameron, y compris la justice Stéphane Breyer, qui a présenté une série de scénarios à ACLU Reproductive Freedom Project Senior Staff Attorney Alexa Kolbi Molinas qui semblait saper la position juridique du groupe de répondants pro-avortement.

Pour Sotomayor, cependant, l’affaire semblait être un appel facile dans la direction opposée.

« Donc, lorsque vous avez été poursuivi en justice à l’origine, vous avez été poursuivi en tant que procureur général, n’est-ce pas ? » a demandé la justice de gauche.

« C’est exact », a répondu Kuhn, un membre de la Federalist Society. « En tant que personne qui peut faire appliquer la loi contestée. »

« Et vous avez dit: » Nous ne pouvons pas « », a creusé Sotomayor, présentant sa théorie de l’affaire. «Et vous avez signé une stipulation vous licenciant et disant que vous vous conformeriez à la décision du secrétaire d’État, à son litige et à tout jugement qui aurait été rendu dans cette affaire – seriez lié par tout jugement final dans l’action. Est-ce exact? »

« C’est exact, il y a quelques qualifications à cela, mais, oui, généralement », a concédé Kuhn.

« Généralement », a répété Sotomayor. « Vous n’avez pas fait appel du jugement. Est-ce exact? »

« C’est exact », a déclaré Kuhn.

« Pourquoi qualifierions-nous cela d’abus de pouvoir discrétionnaire de la part d’une cour d’appel – après avoir rendu son jugement – ​​de dire ‘Nous ne nous soucions pas vraiment de ce qui s’est passé dans l’arène politique. Nous ne voulons pas y être entraînés ?’ », a demandé Sotomayor. « Vous avez accepté d’être lié par ce jugement. Vous n’avez pas fait appel, même si vous étiez partie. Êtes-vous en train de me dire que vous êtes maintenant prêt à lever l’immunité souveraine de l’État ? Parce que c’est à ça que ça ressemble.

La justice sceptique a poursuivi en disant qu’il semblait que Cameron essayait d’entrer dans le procès en tant que sa propre entité distincte, en dehors de l’État lui-même.

« En vertu de quelle théorie du droit pourrions-nous dire que le Sixième Circuit a abusé de son pouvoir discrétionnaire en respectant la stipulation que vous avez signée ? a demandé Sotomayor.

Après quelques instants, Kuhn a esquivé la question directe et a poursuivi en affirmant que la manière procédurale de présenter l’affaire devrait rendre la stipulation plus applicable.

« EMW a reconnu que le Commonwealth n’était pas devant le tribunal de district », a noté Kuhn. « Cette reconnaissance, je pense, surmonte la stipulation. »

Sotomayor interrompu pour un rappel sur la loi.

« Eh bien, cela n’aurait pas pu être devant le tribunal de district – l’État a l’immunité souveraine, n’est-ce pas ? » elle a demandé. Mais avant que Kuhn ne puisse répondre, la justice a poursuivi : « Ainsi, l’État en aucune circonstance [could have been a defendant], même maintenant en appel, à moins qu’il ne soit prêt à renoncer à sa souveraineté.

La discussion sur les intérêts de l’immunité souveraine des États et la posture procédurale a duré un certain temps. Sotomayor a finalement déclaré: « Tout le monde sait que vous ne pouvez pas poursuivre un État, vous pouvez poursuivre les agents qui appliquent la loi. » Kuhn a également concédé ce point.

« Vous avez dit que vous n’aviez ni le pouvoir ni le devoir d’appliquer les dispositions telles qu’elles ont été promulguées, mais maintenant vous revenez et faites une déclaration contraire selon laquelle vous pouvez appliquer les dispositions en les défendant », a poursuivi Sotomayor. « Est-ce exact? »

« C’est exact », a encore concédé Kuhn.

Cependant, au fur et à mesure que cette discussion se déroulait, le juge en chef John Roberts coupé et interrompu Sotomayor et Kuhn pour poser une question sur ce que Kuhn comprenait la nature du «jugement final» pour signifier.

