Les données recueillies par FE de 15 principaux États montrent que ces États ont déclaré des investissements combinés de Rs 53 100 crore en avril-juin FY22, en hausse de 135% sur un an. Bien sûr, la poussée est aidée par une base basse et était toujours inférieure de 0,7% à celle d’avril-juin de l’année pré-pandémique, […] More