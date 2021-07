Soudainement COVID est sérieux, les vaccins sont bons ⋆ 10z viral

in

Dès le début de la pandémie, Rupert Murdoch craignait avant tout une chose. Ne pas avoir de COVID, ne soyez pas stupide, Rupert s’est probablement complètement isolé. Il pouvait regarder son empire derrière des portes closes. De plus, la rumeur (nous n’avons pas vérifié) est que Rupert a reçu son vaccin en décembre 2020, comme nous soupçonnons la plupart des milliardaires. Non, Rupert ne craignait pas que sa santé ne souffre du COVID.

Il craignait que son réseau ne soit poursuivi dans l’oubli, ou du moins c’est notre supposition, étant donné de nombreux articles écrits sur le sujet, certains faisant référence à un Murdoch nerveux. Fox News est une imprimante d’argent dans le sous-sol de leur centre-ville de Manhattan. Mais il suffit de quelques bons procès pour que cet argent disparaisse. Si quelqu’un prouvait que Fox minimisait les risques liés au COVID parce qu’il les favorisait politiquement, il pourrait se voir infliger des dommages-intérêts punitifs, du type conçu pour punir. Une personne moyenne serait sévèrement punie par un jugement punitif de 20 000 $. Imaginez l’argent qu’il faudrait pour punir Fox.

Les hôtes Fox feraient des allers-retours sur COVID mais remorqueraient principalement la ligne du parti MAGA. Ils ont minimisé les risques liés au COVID, minimisé les blocages, minimisé les masques et minimisé le vaccin. Sauf que beaucoup semblent avoir changé de ton, assez rapidement.

Pas plus tard que ce matin, nous avons rapporté le fait que Steve Doocy de Fox and Friends a exhorté les téléspectateurs à se faire vacciner, il n’y avait pas de micropuces, rien de néfaste, et que la désinformation ne venait pas du gouvernement, elle venait de Facebook .

Ce soir, Sean Hannity dit aux téléspectateurs de prendre la maladie au sérieux et de parler à leur médecin de la possibilité de se faire vacciner, compte tenu de leurs antécédents médicaux. (L’équivalent de leur dire de se faire vacciner). Nous avons également entendu des grondements la semaine dernière. Il y a du changement dans l’air à Fox News et cela nous fait nous demander.

Hannity: Veuillez prendre COVID au sérieux pic.twitter.com/mTy4gpYZ17 – Acyn (@Acyn) 20 juillet 2021

Oui, cela n’existe que depuis près d’un an et quatre mois maintenant, mais – oui, prenez cette maladie au sérieux. À propos de ce vaccin qui sauve des vies depuis janvier, parlez-en à votre médecin pour voir si le vaccin qui sauve des vies est fait pour vous. Ils agissent certainement comme un groupe se protégeant.

