souffre de sevrage de la marijuana et a été intoxiqué avant le nouvel an

Ce qui aurait dû être une fête et du plaisir avec les amis et la famille pour Noël et le Nouvel An, pour Logan Paul ces nuits ont fini par être une vraie souffrance.

Paul, qui est devenu célèbre pour être un youtuber acclamé mais qui se distingue désormais dans le monde de la boxe, a utilisé son compte Instagram pour raconter l’épreuve qu’il a subie au cours des derniers jours de 2021, en raison de son abstinence de marijuana et d’un empoisonnement ultérieur.

« Histoire du Nouvel An super amusante : j’ai arrêté de fumer du w33d (herbe, marijuana en anglais) le 24 décembre, j’ai eu des sevrages assez désagréables (perte d’appétit, insomnie, irritabilité extrême), la semaine la plus dure de 2021 pour moi », a-t-il déclaré. mentionné Paul, 26 ans.

Mais comme vous le savez, ce n’était pas tout pour l’homme qui compte plus de 23,2 millions de followers sur YouTube. Paul il a été empoisonné quelques heures avant le Nouvel An, pour lequel il a vomi plus de 40 fois et a dû appeler une ambulance.

« Puis hier, le soir du Nouvel An, j’ai eu une intoxication alimentaire (ce qui était étrange car tout ce que j’avais était un petit croissant et un café au lait le matin). J’ai vomi plus de 40 fois et j’ai passé la nuit à transpirer au lit.. Et toutes les pharmacies étaient fermés, donc je n’ai pu me procurer aucun médicament », a déclaré le boxeur.

Il a ajouté : « J’étais tellement déshydraté que j’ai supplié la seule ambulance d’urgence de la ville de me connecter à une intraveineuse pour récupérer et sortir avec mes amis. Ils ont dit que ce n’était pas possible à moins qu’ils ne m’emmènent à l’hôpital. Visiblement, merde. »

Paul Il a dit avoir pu enfiler le costume choisi pour l’occasion et est parti pour la soirée qui l’attendait, mais il ne lui a fallu que « 10 minutes » pour se rendre compte qu’il n’était pas fait pour ça.

« Alors que je rentrais chez moi en descendant la colline glacée, vaincu et déçu, j’ai vomi 5 fois de plus dans la rue. Je n’ai pas raté une étape », a-t-il déclaré.

Mauvais début de 2022 pour « The Maverick ».