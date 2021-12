Soufiane Abrouke et Sheila Avilés remportent le 35e « bid and baixada a Guanta »

07/12/2021 à 13:14 CET

Sport.es

le marocain Soufiane Abrouke (La Sansi) avec 40’40 & rdquor;, et l’athlète international Sheila Avilés 48’49 & rdquor; Ils ont remporté la 35e édition de la mythique montée et descente de Guanta, qui s’est tenue à Sentmenat (Barcelone), bien que les archives de l’événement soient encore conservées par le letton Les sumskis d’Edgars (La Sansi) avec 40’33 (2018) et Hasna bahom 46’48 (2013). La nouveauté de cette édition a été le 6km où les vainqueurs ont été Luis Puig et Juge Ugas

Avec un total de 640 coureurs, soit 20% de plus qu’en 2019, où se sont également déroulées deux courses mineures qui ont ouvert une matinée sportive. A noter celle de Salvador Alcazar, le seul participant qui a disputé toutes les éditions, un total de 35. Les lots ont été remis par le maire Marc Vernéda avec les conseillers municipaux, et avec Daniel Fernandez, représentant de Heppner.