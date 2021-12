Souhait de construire un immobilier durable correspondant à l’évolution des sentiments des consommateurs : Ankit Kansal

Dans une interview exclusive avec FE Online, M. Ankit Kansal, fondateur et directeur général d’Axon Developers, parle de sa nouvelle entreprise et partage ses perspectives commerciales.

Axon Developers a pour objectif d’étendre sa présence sur le marché immobilier de l’Inde du Nord. Promu par Ankit Kansal, un entrepreneur en série, Axon travaille actuellement sur quelques projets convoités à Gurgaon Sec-91 et Noida, respectivement. Au cours des 12 prochains mois, le développeur envisage quatre autres projets à Delhi, Gurgaon, Noida et Lucknow avec une valeur globale de Rs 2100 crore.

Dans une interview exclusive avec Sanjeev Sinha, M. Kansal, fondateur et directeur général d’Axon Developers, parle de sa nouvelle entreprise et partage ses perspectives commerciales. Extraits :

À une époque où de nombreux développeurs sont sous la pression de la baisse des revenus et du défi croissant des stocks d’invendus, qu’est-ce qui vous a poussé à lancer Axon Developers ?

La prolifération récente des stocks d’invendus n’implique pas une demande modérée sur le marché. Un excédent de stocks élevé est principalement la conséquence d’une mauvaise gestion financière et d’une cupidité débridée plutôt que d’une destruction substantielle de la demande sur le marché.

La demande actuelle est saine, marquée par la croissance de l’économie. Notre économie a été la proie de la pandémie, mais elle a connu une reprise louable au cours des derniers trimestres, allant à l’encontre du pronostic antérieur des prophètes de malheur.

Les moteurs structurels sous-jacents de la demande sur le marché sont solides et propices à long terme. L’Inde est l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde et prête pour une croissance à long terme. Nous sommes une nation jeune et dynamique avec un âge médian de la main-d’œuvre d’environ 28 ans. Plus de 800 millions d’Indiens ont moins de 35 ans et le logement sera leur priorité.

Comment Axon fonctionnera-t-il ? Quelle est la philosophie clé d’Axon ? Comment voulez-vous créer de la valeur dans une industrie déjà encombrée par la concurrence ?

Axon opérera dans les catégories résidentielles, commerciales et commerciales. L’entreprise est présente sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’acquisition du projet à la planification du projet en passant par le développement. Nous interviendrons également dans l’aménagement du territoire.

Axon est créé pour développer l’immobilier durable et communautaire dans le pays. Avec Axon, nous ne souhaitons pas être un développeur de plus, sachant déjà que cet espace est déjà surpeuplé. Nous souhaitons plutôt construire un immobilier durable correspondant à l’évolution des sentiments des consommateurs. Nous souhaitons mettre l’accent sur l’idée de vivre en communauté; où des couches d’interaction sociale significative, de divertissement et d’un mode de vie sain sont construites autour de l’idée de communauté.

De plus, nous sommes également très attachés à la sécurité et à la commodité de nos consommateurs et adoptons les meilleures pratiques de l’industrie et des technologies robustes pour atteindre cet objectif. En un mot, nos offres reflètent des valeurs sociales enrichissantes intégrées à une sécurité et une sécurité personnelle sans compromis.

Quels sont les projets actuels sur lesquels vous travaillez ? Quel type de pipeline envisagez-vous ?

À l’heure actuelle, Axon est impliqué dans deux projets convoités à Delhi-RCN. Nous investirons près de Rs 300 crore dans ces deux projets.

Nous nous sommes associés à Manish Buildwell pour co-développer un projet de vente au détail d’une nouvelle ère, à savoir, Gallexie 91, réparti sur 3,75 acres, comprenant une SLB brute de 3,5 lacs pieds carrés. Gallexie 91 adoptera des prouesses technologiques et architecturales de pointe. conçoit pour offrir une expérience de vente au détail vraiment expérientielle et très engageante aux acheteurs.

Nous avons également conclu un accord de développement pour achever Keltech Kumar Imperial Greens, comprenant 350 appartements, situés à Noida Extension.

En termes de pipeline, nous avons un riche pipeline de quatre autres projets, situés à Noida, Delhi, Gurgaon et Lucknow. Les pourparlers sont actuellement à un stade avancé et dès que quelque chose se concrétisera, nous en informerons les médias.

Quelle est votre stratégie de recrutement pour Axon ? N’est-il pas un peu difficile de constituer une équipe à partir de zéro pour une nouvelle entreprise ?

Le recrutement d’Axon bat son plein. Nous avons déjà embauché des ingénieurs de site, des chefs de projet, des architectes, des ressources informatiques et technologiques, du personnel de supervision et d’autres membres du personnel de soutien. Simultanément, nous construisons une équipe de vente prolifique pour Axon. Déjà la haute direction a été embauchée pour les ventes, tandis que le recrutement est en cours pour d’autres profils.

Bien sûr, constituer une équipe à partir de zéro n’est jamais très facile et simplifié. Vous embauchez de la main-d’œuvre en suivant un processus de cartographie rigoureux pour trouver la bonne adéquation entre l’objectif organisationnel souhaité et les compétences disponibles.

Pendant ce temps, l’embauche et la constitution d’une équipe critique ont été l’un de mes points forts, quelque chose qui a été pratiqué à maintes reprises au cours de mes 20 années de carrière en tant qu’entrepreneur. Dans le passé, nous avons imaginé, démarré et développé une multitude d’entreprises dans les domaines de la vente au détail, du style de vie, de l’immobilier, de l’ameublement, de l’agence d’achat, etc. La riche expérience que notre parcours entrepreneurial nous a apportée est désormais utile en termes de construire encore une nouvelle équipe.

Avec Axon, quel type de topline recherchez-vous ? Pouvez-vous souligner un peu les aspects financiers ?

À ce stade, nous ne pouvons pas beaucoup parler des finances. Cependant, avec les deux projets dans notre cagnotte, nous envisageons un revenu brut de Rs 650 crore. Pendant ce temps, d’ici le prochain exercice, nous atteindrons un revenu brut d’environ Rs 1500 crore.

Comment pensez-vous que l’immobilier en Inde va évoluer ? Pouvez-vous nous éclairer sur la même chose?

Après avoir pataugé pendant la pandémie, le marché du logement en Inde est à nouveau sur un cycle haussier. Outre la population et une démographie favorable, le marché résidentiel en Inde participera également à une énorme demande refoulée. Dans l’ensemble, ce sont des moments propices pour la fraternité des développeurs.

Pendant ce temps, pour réussir sur le marché et acquérir un avantage concurrentiel, il est également essentiel de comprendre notre partie prenante la plus vitale – « le client ». Au cours des derniers trimestres, la dynamique a radicalement changé et il y a un changement visible dans les besoins des acheteurs de maison. Les poches des acheteurs se sont creusées pour dépenser et investir. Cependant, ils ont besoin de valeur.

Les acheteurs de maison ont besoin d’une vie sûre, sécurisée et enrichissante. Ils ont besoin d’espace personnel, mais en même temps, ils ont besoin de faire partie de communautés prospères. Les citadins veulent des équipements modernes mais la proximité avec la nature est tout aussi souhaitable. Les développeurs et les entreprises de construction doivent bien comprendre l’évolution des modèles. Si vous ne le faites pas, cela se retournera contre vous.

