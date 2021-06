Souhaitez-vous injecter un capteur dans votre corps pour suivre votre santé ? – .

Les trackers de fitness n’étaient autrefois que des podomètres glorifiés, mais comme la technologie portable a progressé à pas de géant, nous pouvons désormais tout obtenir, de notre fréquence cardiaque à notre VO2 max directement sur nos smartphones via des capteurs intégrés à nos montres et bracelets. C’est une quantité incroyable de données de santé qui sont suivies en arrière-plan sans même que nous y pensions, mais et si nous en avions encore plus ? Si nous pouvions suivre une montagne de données de santé sans rien facturer du jour au lendemain, les gens l’adopteraient-ils ou en seraient-ils déconcertés ? C’est une question à laquelle les chercheurs de l’Université Columbia pourraient bientôt être confrontés alors qu’ils travaillent sur des capteurs injectables qui ont le potentiel de mettre en garde contre des problèmes de santé avant qu’ils ne deviennent un véritable problème.

Comme le rapporte Digital Trends, la percée consiste à réduire autant que possible la technologie, et il ne faudra peut-être pas longtemps – relativement parlant – avant que ce type de minuscules puces ne soit disponible. La vraie question est, est-ce que quelqu’un sera à l’aise de les utiliser ?

Le travail, qui fait l’objet d’un nouvel article dans Science Advances, a été rendu possible grâce à un partenariat entre la Columbia University School of Engineering and Applied Science et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. La société est l’une des plus respectées en matière de fabrication de puces pour appareils mobiles, y compris celles qui alimentent de nombreux produits Apple. Ils savent ce qu’ils font et cette expertise leur a été utile, d’autant plus que l’objectif était de créer une puce capable de s’interfacer par ultrasons tout en étant suffisamment petite pour être injectée sans trop d’inconfort.

Ce sont encore les premiers jours de l’électronique injectable, et pour l’étude, la minuscule puce s’est avérée capable de relayer des informations sur la température corporelle, mais pas grand-chose d’autre. C’était plus un choix de conception qu’une limitation technologique, cependant, et les chercheurs disent qu’il y a beaucoup d’autres choses qu’un système comme celui-ci pourrait surveiller.

Nous avons tous entendu les théories du complot complètement farfelues sur les entreprises ou les gouvernements qui nous traquent via des capteurs ou des puces injectables. Certains prétendent même que le déploiement du vaccin contre le coronavirus était un plan pour injecter des puces microscopiques dans le corps des gens. Ces affirmations sont absurdes et facilement démystifiées, mais l’injection de puces dans le corps des gens (pour la santé, au lieu de suivre chacun de leurs mouvements d’éveil) est bel et bien à l’horizon. À ce stade, il sera encore plus difficile de séparer les revendications farfelues de la réalité.

Il sera intéressant de voir comment cette technologie grandit et évolue au fil du temps, et si elle peut offrir de sérieux avantages pour la santé sous forme de prévention des maladies (ou autre chose). À moins que les scientifiques ne puissent expliquer pourquoi nous devrions injecter des puces comme celles-ci dans notre corps, la peur de la technologie peut l’emporter.

