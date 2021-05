Souhaitez-vous payer 15 000 euros pour rien? Ils parviennent à vendre une sculpture immatérielle qui vous émerveillera | Vie

L’artiste italien Salvatore Garau a réussi à vendre sa dernière œuvre pour 15 000 €, et surtout, son œuvre n’existe pas, du moins à l’œil nu.

L’art est surprenant, changeant, et parfois aussi inimaginable, et si vous pensiez que des milliers et des milliers d’euros ont été payés pour des œuvres d’art qui ne vous ont pas beaucoup convaincu non plus, vous serez peut-être surpris de savoir qu’il y a un artiste italien qui vend des œuvres immatérielles (invisibles) pour des montants économiques élevés, le dernier pour 15 000 €.

On parle de Salvatore garau, et il est probable que cela vous semble familier à partir d’une apparition dans les nouvelles, car il est peut-être l’un des artistes les plus célèbres d’œuvres immatérielles de la planète, et après sa représentation controversée (invisible) du «Bouddha en contemplation» qui «était» au milieu de la Plaza della Scala à Milan, a maintenant été répétée avec «Io Sono», une autre œuvre que personne ne peut voir, mais que l’artiste assure qu’elle existe.

Eh bien, sa nouvelle œuvre invisible ou immatérielle a été vendue le 18 mai lors d’une vente aux enchères organisée par Art-Rite de Milan, avec un prix de départ de 6000 €, mais il a fini par se vendre pour pas moins de 15000 €, selon une ingénierie intéressante.

Ce qui obtient le plus offrant est essentiellement rien, oui, quelque chose peut toucher, en particulier une belle certificat d’authenticité et garantie de l’oeuvre, une œuvre invisible qui doit être installée dans une enceinte à l’intérieur d’une pièce libre de toute construction, et en son centre cette sculpture invisible doit être placée, dans un espace de 150x150cm, et marquée avec du ruban adhésif au sol.

Pour promouvoir son œuvre, Salvatore fait appel à la philosophie et à la religion: «Le vide n’est rien de plus qu’un espace plein d’énergie et même si on le vide, selon le principe d’incertitude d’Heisenberg, le vide a un poids. Par conséquent, il a une énergie qui est condensée et transformée en particules, qui est en nous. Après tout, ne façonnons-nous pas un Dieu que nous n’avons jamais vu? “

Et, comme nous l’avons dit, ce n’est pas la première fois qu’il vend une œuvre immatérielle puisqu’il expose déjà son œuvre “Bouddha en contemplation” au milieu de la Piazza della Scala à Milan, un espace scotché au sol, et que chacun pourrait contempler, ou plutôt imaginer sa présence.

Cela montre que l’art est totalement subjectif, et que pour certaines personnes cette sculpture est totalement invisible et ne vaut donc rien, mais il y en a d’autres qui peuvent payer jusqu’à 15 000 € pour ça, de l’air, ou rien.

La vidéo de l’actualité et l’image principale sont de son œuvre “Bouddha en contemplation”, à cause de son “Io Sono” récemment vendu, il n’y a “rien”, mais ils assurent que cela existe.