Souhaitez-vous que Zendaya ait plus de temps d’écran sur Dune? Les cinéastes parlent la suite

busque sud-est Zendaya avoir plus de temps d’écran à Dune ? Tu n’es pas seul.

Après la sortie du film la semaine dernière, les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur frustration que l’actrice n’apparaisse dans le film que pendant une brève période.

« Zendaya n’est à Dune que pendant 7 minutes », a tweeté un abonné. YouTuber ajouté Machaizelli Kahey (alias Mac le fait), « Le générique était plus long que le temps de prise de vue de Zendaya à Dune. »

Dans l’adaptation cinématographique de Franck HerbertDans le roman de 1965, Zendaya incarne le guerrier Fremen Chani et apparaît dans une poignée de scènes. Selon le Los Angeles Times, elle raconte l’ouverture du film puis fait quelques apparitions tout au long des rêves du protagoniste Paul Atreides (Timothée Chalamet). Mais alerte spoil, elle ne réapparaît qu’à la fin du film quand elle et Paul se rencontrent.

Étant donné que Zendaya a figuré dans la bande-annonce et l’affiche de Dune et a fait la promotion du film lors de sa tournée de presse, de nombreux téléspectateurs s’attendaient à ce qu’elle joue un rôle plus important dans le film.

Alors qu’est-ce qui donne ? L’interview des cinéastes avec le Los Angeles Times pourrait avoir la réponse.