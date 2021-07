Souhaits de Guru Purnima 2021 : Messages, citations, images, statut, SMS de joyeux gourou Purnima pour les amis et la famille sur Facebook ou WhatsApp

Nous devrions saisir l’occasion de ce festival pour prendre un peu de temps dans notre emploi du temps chargé et souhaiter et exprimer notre gratitude aux enseignants, mentors, amis, collègues, parents qui sont devenus un phare dans nos vies.

Le festival de Guru Purnima, par essence, est un jour où la contribution saillante d’un Guru ou d’un mentor dans notre vie est appréciée et célébrée. Le festival est célébré dans le monde entier aujourd’hui par les communautés hindoues, jaïns, sikhs et bouddhistes chérissant le rôle d’enseignant dans leur vie et exprimant leur gratitude envers celui-ci. Le festival tombe un jour de pleine lune selon la chronologie du calendrier hindou. Pour cette année, la fête est tombée le 24 juillet conformément à la Pleine Lune spécifiée dans le calendrier hindou.

Alors que le nom Guru Purnima est plus célèbre et répandu, quelques personnes célèbrent également la journée comme Vyasa Purnima en matraquant l’anniversaire du célèbre ancien sage Veda Vyasa qui est crédité d’avoir écrit la plus grande épopée du monde Le Mahabharata et Puranas. En plus de l’anniversaire de la naissance de Vyasa, les fidèles bouddhistes croient également que le Seigneur Bouddha a prononcé son premier sermon ce jour-là et célèbrent le jour en tant que tel. Alors que différentes communautés célèbrent la journée de multiples façons, l’essence de la fête – la gratitude envers Guru – reste la même, car le sage Vyasa et le Seigneur Bouddha auraient montré la bonne direction à des millions de leurs disciples à travers le monde.

Dans un sens littéral, la portée de la journée reste limitée à exprimer notre gratitude aux enseignants, aux professeurs et aux collègues seniors qui ont joué un rôle crucial dans nos vies, mais à un niveau plus profond, toute personne, plus âgée ou plus jeune, qui vous a montré le bon chemin et vous a empêché de marcher sur un chemin immoral peut être considéré comme un guide de nos vies. Nous devrions saisir l’occasion de ce festival pour prendre un peu de temps dans notre emploi du temps chargé et souhaiter et exprimer notre gratitude aux enseignants, mentors, amis, collègues, parents qui sont devenus un phare dans nos vies.

Voici quelques citations et vœux à l’occasion de la journée Guru Purnima :

· Puissiez-vous rester le phare de mon navire pour les siècles à venir ! Bonne journée du gourou Purnima

· Que mes pensées et mes actions restent toujours ancrées dans la morale et les principes que vous nous avez enseignés Monsieur/Madame ! Bonne journée du gourou Purnima

· Que chaque étudiant de ce monde ait un professeur aussi dévoué que nous l’avons eu dans votre formulaire Monsieur/Madame ! Bonne journée du gourou Purnima

· Que Dieu me donne assez de courage et de puissance pour continuer à marcher sur votre chemin suggéré Monsieur/Madame ! Bonne journée du gourou Purnima

· Je suis votre satellite et vos principes sont mon ancre Monsieur/Madame. Puissiez-vous avoir une longue vie! Bonne journée du gourou Purnima

