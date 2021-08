Souhaits de Janmashtami 2021 : messages, salutations, citations, images, SMS de joyeux Krishna Janmashtami pour les amis et la famille, statut Janmashtami 2021 pour WhatsApp et Facebook

Cette année, Janmashtami est célébré le 30 août. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Krishna Janmashtami 2021 : Le festival de Janmashtami célèbre la naissance du Seigneur Krishna. Considéré comme le huitième avatar de Lord Vishnu, Lord Krishna est le conservateur. Sa naissance est célébrée sous le nom de Gokul Ashtami Krishna Janmashtami.

Né de la reine Devaki et du roi Vasudeva dans un cachot à Mathura, Krishna est le dieu de l’amour, de la compassion et de la tendresse. Selon les écritures, il a été élevé par des parents adoptifs Yashoda et Nanda. Il a grandi avec son frère Lord Balaram et sa sœur la déesse Subhadra.

Selon la légende, il a été prophétisé que Krishna mettrait fin au règne du méchant roi Kansa, son oncle maternel. Après le mariage de Devaski et Vasudeva, il a été prédit que leur huitième fils serait celui qui tuerait Kansa.

Après avoir entendu la prophétie, Kansa a emprisonné Vasudeva et Devaki et a tué tous leurs fils. Après la naissance de Krishna, Vasudeva a réussi à le faire passer clandestinement à Nanda et Yashoda, qui l’ont élevé à Vrindavan. Lord Krishna est finalement revenu à Mathura des années plus tard et a tué Kansa.

Le huitième jour de Krishna Paksha ou quinzaine sombre de Shraavan marque la fête de la naissance du Seigneur Krishna. Cette année, Janmashtami est célébré le 30 août. Les festivités se poursuivront jusqu’au 31 août.

Joyeux Krishna Janmashtami 2021 Souhaits, Salutations, Messages, Citations : Il existe de nombreux livres qui détaillent des histoires intéressantes de sa vie. Aujourd’hui, on peut le remercier pour tout ce qui est positif et prier pour le pardon de ses fautes.

Voici quelques souhaits qu’une fois peut partager avec les fidèles et autres proches sur Facebook et WhatsApp.

En espérant que la paix, l’amour et la prospérité vous trouvent ce Janmashtami. Je vous souhaite un Janmashtami de bon augure pour vous et votre famille. Puissiez-vous être béni de bonheur, de prospérité, d’amour et de paix par le Seigneur Krishna. Joyeux Janmashtami ! Que le Dieu Bleu vous vole votre chagrin et votre souffrance, et vous laisse le bonheur, la santé et la bonne fortune. Que les bénédictions du Seigneur Krishna apportent lumière, amour, rire et bonheur dans votre vie.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.