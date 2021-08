Souhaits de la fête de l’indépendance 2021 : messages du 75e jour de l’indépendance, images HD, SMS, citations, statut WhatsApp, citations Facebook pour les amis et la famille

in

Le jour de l’indépendance est également l’occasion idéale de remplir nos cœurs de patriotisme et de nous sentir fiers des efforts courageux de nos combattants de la liberté. (PTI)

Joyeux Jour de l’Indépendance Souhaits, Messages, Citations, Statut : Le 15 août 2021 marquera l’achèvement de 75 ans d’indépendance de l’Inde vis-à-vis de la domination britannique. Cette journée rappelle aux citoyens du pays tous les sacrifices que nos combattants de la liberté ont consentis pour assurer l’avenir de l’Inde.

Cette année, la journée sera célébrée avec le déploiement coutumier du drapeau tricolore par le Premier ministre Narendra Modi au Fort Rouge suivi de son discours en présence de tous les Olympiens médaillés aux Jeux de Tokyo 2020. L’événement sera réservé aux public sans représentation culturelle à la suite de la pandémie de COVID-19 en cours.

Le jour de l’indépendance est également l’occasion idéale de remplir nos cœurs de patriotisme et de nous sentir fiers des efforts courageux de nos combattants de la liberté. Nous vous apportons une collection de citations et de messages pour partager votre joie de liberté avec vos amis et votre famille.

Souhaits et messages du jour de l’indépendance

« En ce jour de l’indépendance, prenons l’engagement de protéger la paix et l’unité de notre grande nation. Joyeux Jour de l’Indépendance!

Nos combattants de la liberté ont enduré d’innombrables souffrances pour donner aux Indiens leur liberté. C’est un jour pour se souvenir d’eux et les honorer. Joyeux Jour de l’Indépendance!

Nos ancêtres ont acheté notre liberté grâce à leur travail acharné et à leurs sacrifices. Maintenant, nous devons travailler dur pour créer une meilleure nation pour les générations qui suivront. Joyeux Jour de l’Indépendance!

Mon amour pour ma nation est sans limite. Mon amour pour mon peuple est infini. Tout ce que je désire pour mon pays, c’est le bonheur. Permettez-moi d’être la première personne à vous souhaiter une joyeuse fête de l’indépendance !

Bonne fête de l’indépendance à vous. Aujourd’hui, célébrons ceux qui ont versé leur sang pour notre liberté. Ce sont eux qui méritent la gloire !

« Puissiez-vous profiter de cette liberté d’expression, liberté de pensée et liberté de choix pour le reste de votre vie. Bonne fête de l’indépendance à vous !”

Citations du Jour de l’Indépendance

“Un individu peut mourir pour une idée, mais cette idée, après sa mort, s’incarnera dans mille vies.” – Netaji Subhash Chandra Bose

« N’oubliez pas que le crime le plus grossier est de faire des compromis avec l’injustice et le mal. Souvenez-vous de la loi éternelle : vous devez donner si vous voulez obtenir. – Netaji Subhash Chandra Bose

« Nous avons cru, et nous croyons maintenant, que la liberté est indivisible, que la paix est indivisible, que la prospérité économique est indivisible. » – Indira Gandhi

« Il est facile de tuer des individus, mais vous ne pouvez pas tuer les idées. Les grands empires se sont effondrés, tandis que les idées ont survécu. – Bhagat Singh

La liberté est la façon dont Dieu nous a destinés; c’est quelque chose avec lequel nous sommes nés. Quelque chose que personne ne peut vous enlever. Célébrons la liberté ! Joyeux Jour de l’Indépendance.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.