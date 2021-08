Souhaits de la fête de l’indépendance 2021 : messages du 75e jour de l’indépendance, images HD, SMS, citations, statut WhatsApp, citations Facebook pour les amis et la famille

C’est également l’occasion de souhaiter à nos chers amis, membres de la famille et collègues des autocollants et des souhaits WhatsApp passionnants.

Joyeux Jour de l’Indépendance Souhaits, Messages, Citations, Statut: Le pays tout entier est joyeux et rempli de fierté avant de célébrer le 75e Jour de l’Indépendance le 15 août 2021. Se débarrassant du joug colonial, le pays a finalement atteint l’indépendance de la domination britannique dirigée par le Congrès national indien et son plus grand chef Mohandas Karamchand Gandhi. Alors que l’objectif réel d’une indépendance complète (‘Purna Swaraj’) du Raj britannique a été énoncé par le Congrès en 1930 à l’insistance de la jeune génération de dirigeants dirigée par Jawaharlal Nehru, le travail de base pour le même avait été accompli brique par brique depuis la formation du Congrès national indien en 1885. D’une part, les dirigeants modérés du Congrès ont révélé le visage cruel de la soi-disant « civilisation britannique » par leur critique économique et sociale, les dirigeants révolutionnaires tels que Sachin Sanyal, Bhagat Singh , Rajendra Lahiri, Ashfaqulla Khan, entre autres, ont mis l’imagination des Indiens du commun sauvage et avide d’autonomie.

S’il y a jamais eu un vrai leader qui a presque toujours mesuré avec précision l’humeur des masses, c’était Gandhiji. Personne ne savait mieux que lui quand initier un mouvement et quand l’annuler de peur qu’il ne s’effondre de lui-même, laissant les masses abattues. Que ce soit le mouvement de Non-Coopération-Khilafat (1920) où Gandhiji a trouvé une occasion en or de cimenter l’unité hindoue-musulmane ou le Mouvement de désobéissance civile (1930) où Gandhiji a enthousiasmé les masses en parlant de la taxe sur le sel, Gandhiji a scénarisé la chute de l’Empire britannique d’une manière unique.

L’occasion du Jour de l’Indépendance nous donne l’occasion de nous remémorer, de comprendre et d’apprécier la contribution de différents courants de dirigeants et leurs actions qui ont finalement forcé les Britanniques à accorder l’indépendance complète au pays. C’est également l’occasion de souhaiter à nos chers amis, membres de la famille et collègues des autocollants et des souhaits WhatsApp passionnants. Bien qu’il soit assez simple d’obtenir les meilleurs devis et souhaits par une simple recherche Google, le téléchargement d’autocollants WhatsApp est un peu difficile pour certaines personnes. Voici comment vous pouvez télécharger les meilleurs et passionnants autocollants du Jour de l’Indépendance.

1. Rendez-vous sur votre Google Play Store.

2. Il faudra rechercher les autocollants WhatsApp du jour de l’indépendance dans l’onglet de recherche.

3. Parmi la pléthore de packs d’autocollants qui viennent après le résultat de la recherche, on peut choisir l’un des packs d’autocollants du lot.

4. Une fois le pack d’autocollants téléchargé, vous devrez ouvrir le pack et appuyer sur le bouton « Ajouter à WhatsApp ».

5. Une fois le pack d’autocollants ajouté au compte WhatsApp, il suffit d’ouvrir une discussion ou une conversation et d’accéder à l’option d’autocollant pour envoyer les autocollants récemment ajoutés.

