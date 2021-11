Souhaits Diwali 2021 : Messages de Diwali heureux, salutations, citations, images, SMS pour les amis et la famille, statut Diwali 2021 pour WhatsApp et Facebook

Alors que le jour marque la célébration du Seigneur Krishna/Seigneur Vishnu, les salutations et les messages évoquent également leur esprit. (Pixabay via IE)

Joyeux Diwali 2021 Souhaits et messages : Choti Diwali ou Naraka Chaturdashi est le deuxième jour du festival de cinq jours de Diwali. La journée est célébrée après Dhanteras mais avant Badi Diwali, qui sera célébrée jeudi. La journée est synonyme de plusieurs divinités, mais l’histoire principale tourne autour de Narakasur, le roi démon, dont la légende dit qu’il avait 16 000 filles. Il a également arraché les boucles d’oreilles de plusieurs déesses. Selon la croyance, il a également infligé la défaite au Seigneur Krishna. Cependant, un jour avant Naraka Chaturdashi, Krishna a vaincu le roi démon et libéré les filles.

Une autre forme de la légende associée au s’articule autour de Bali, un roi influent. Les dieux avaient une peur mortelle de lui et craignaient qu’il puisse conquérir les trois lokas et leur infliger son règne injuste.

Lord Vishnu, afin de combattre cette peur, a visité Bali dans l’avatar de Vamana et lui a demandé de lui fournir un espace de trois pieds dans son royaume. Un vain Bali a traité Vamana de mendiant et a accepté de donner tout ce qu’il avait supplié.

Le seigneur Vishnu couvrit les trois lokas en deux pas avant de demander au roi où il devait placer son troisième pied.

Lorsque Bali lui a dit de le placer sur sa tête, le Seigneur Vishnu l’a conquis. Ainsi, Choti Diwali célèbre la victoire de la bonté sur la cupidité.

Alors que le jour marque la célébration du Seigneur Krishna/Seigneur Vishnu, les salutations et les messages évoquent également leur esprit.

Consultez ci-dessous quelques-uns des messages destinés aux amis et aux membres de la famille en ce jour propice :

* Que le Seigneur Krishna vous bénisse toujours, vous et vos proches. Joyeux Choti Diwali !

* Que la lumière de ce jour illumine votre vie. Joyeux Choti Diwali !

* Que vos rêves voient le jour ce Diwali ! Joyeux Choti Diwali !

* Répandez l’amour et la joie sur la fête des lumières ! Joyeux Choti Diwali !

* Je vous souhaite des moments heureux qui durent toute une vie. Joyeux Choti Diwali !

* Que le Tout-Puissant vous bénisse avec le courage de surmonter vos problèmes alors que le Seigneur Krishna a gagné Narakasura.

* Que ce Choti Diwali vous confère opulence et prospérité. Joyeux Choti Diwali !

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.