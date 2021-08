Souhaits du Nouvel An Parsi 2021 : Navroz Moubarak ! Tout ce que vous devez savoir sur le Nouvel An Parsi

La célébration est célébrée autour de l’équinoxe de printemps autour du 21 mars de chaque année (Photo : Twitter/ Piyush Goyal)

Nouvel An Parsi 2021 : Navroz Moubarak ! Le Premier ministre Narendra Modi s’est rendu sur son compte Twitter sur les réseaux sociaux et a souhaité à tous ses vœux du Nouvel An Parsi. Le Premier ministre a souhaité à tous une année remplie de bonheur, de prospérité et de bonne santé, tout en reconnaissant les précieuses contributions apportées par la communauté Parsi en Inde dans différents secteurs.

Ram Nath Kovind, président de l’Inde a également partagé ses salutations à cette occasion et a souhaité aux gens « Navroz Mubarak ». Il a également souligné les immenses contributions apportées par la communauté Parsi à plusieurs aspects de la croissance et du développement du pays. Les vœux du président Kovid pour le nouvel an parsi comprenaient ses vœux d’«unité, de prospérité et de bonheur» pour tous.

Piyush Goyal, ministre du Commerce et de l’Industrie, a également souhaité à tous à l’occasion avec l’aide de Twitter. Goyal a partagé une photo sur son compte Twitter officiel et a écrit “Navroz Mubarak” tout en priant pour plus de santé, de richesse et de bonheur pour tous. Il a en outre reconnu la communauté Parsi et sa contribution inestimable à l’Inde.

Parsi Nouvel an: Citations, souhaits, messages

En vous souhaitant une année joyeuse et belle, pleine de bons moments, pour en faire une année joyeuse pour vous. Bonne année Parsi à vous ! Je vous souhaite un très joyeux Navroz ! Je vous souhaite, à vous et à votre famille, une très joyeuse nouvelle année Parsi ! Sur ce Navroz, nous portons un chaleureux toast à l’amitié !

Je vous souhaite une très bonne année Parsi! Envoi de vœux chaleureux en cette occasion spéciale de Navroz. Puissiez-vous, vous et vos proches, trouver bonheur, réussite et prospérité. Navroz Moubarak à vous et à votre famille.

Histoire et signification

Le Nouvel An Parsi, également connu sous le nom de Navroz, est une fête le premier jour de Farvardin, qui correspond au premier mois du calendrier zoroastrien. Le terme « Navroz » est dérivé des mots persans Nav et Roz, qui signifient « un nouveau jour ». La célébration est célébrée autour de l’équinoxe de printemps autour du 21 mars de chaque année.

