Souhaits heureux de Raksha Bandhan 2021: messages, citations, images, SMS, statuts pour WhatsApp et Facebook Rakhi 2021, salutations de Raksha Bandhan pour les frères et sœurs

Joyeux Rakhi 2021 Messages, Citations, Souhaits : Rakhi ou Raksha Bandhan célèbre le lien propice et éternel entre frères et sœurs. La journée est marquée par la célébration et. Selon la tradition, une sœur attache un talisman ou un fil sacré appelé rakhi autour du poignet de son frère. On pense que le fil peut protéger le frère du mal et symbolise également son affection pour le frère. Le frère, en retour, fait la promesse de s’occuper d’elle et de la protéger. Les frères et sœurs s’offrent également des cadeaux et des bonbons pour célébrer. Alors que de nombreux frères et sœurs célébreront la journée ensemble, beaucoup d’autres le feront virtuellement, dispersés dans différentes villes.

Raksha Bandhan est célébrée cette année le 22 août. Comme l’année dernière, les célébrations seront discrètes en raison de Covid-19. L’esprit d’unité, cependant, restera élevé malgré cela. Pour célébrer le lien des frères et sœurs et la chaleur signifiée par Raksha Bandhan, ces souhaits et messages spéciaux peuvent montrer votre amour pour vos frères et sœurs.

Messages de Raksha Bandhan pour un frère

Joyeux Raksha Bandhan. Je suis reconnaissant que tu sois la force de ma vie et béni de t’avoir comme frère.

Merci, frère et meilleur ami. Je n’aurais pas pu rêver mieux que mon frère. Joyeux Raksha Bandhan.

Joyeux Raksha Bandhan. Soyez bénis et protégés du mal.

Messages de Raksha Bhandan pour une soeur

Merci d’être à mes côtés et de m’avoir aidé à traverser les hauts et les bas de la vie.

Je n’aurais pas pu avoir la chance d’avoir une sœur plus sensible et compréhensive. Merci d’être là. Joyeux Raksha Bandhan.

Puissiez-vous toujours briller et voler haut. Je promets de toujours vous soutenir. Joyeux Raksha Bandhan

Statut WhatsApp et Facebook

Le lien frère-sœur est insurpassable. Célébrons la journée avec amour et joie. Joyeux Raksha Bandhan.

Que vos frères et sœurs soient avec vous aujourd’hui ou non, ils vous envoient tous leur amour. Joyeux Raksha Bandhan.

