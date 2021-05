Soul Dynamite à Harlem de James Brown

C’est l’album que Mick Jagger a dit jouer parfois avant de monter sur scène, pour se mettre dans l’ambiance de divertir une foule immense. C’est dans le Grammy Hall of Fame, a réclamé une place dans le Top 25 de la liste des albums de tous les temps de Rolling Stone et est largement considéré comme l’un des meilleurs disques live. C’est James BrownLe séminal Live At The Apollo.

Enregistré au célèbre et historique Apollo Theatre à Harlem, New York en octobre 1962, l’album sort environ sept mois plus tard. Il capture le spectacle en direct fascinant d’un artiste hors pair et de son fidèle groupe, les Famous Flames.

Brown avait fait sa première apparition dans les charts en simple sept ans auparavant avec le hit du Top 5 R&B «Please, Please, Please». Live At The Apollo a fait ses débuts dans les charts LP, entrant dans le Billboard à la fin de juin 1963. En plus de deux medleys multi-chansons et des versions de numéros de signature tels que “I’ll Go Crazy” et “Try Me”, il inclus une version épique de près de 11 minutes de son smash R&B de 1961 «Lost Someone».

‘M. S’il te plaît s’il te plaît s’il te plaît’

La réputation de Brown pour ses performances live spectaculaires et extraordinaires était désormais répandue, et le public a sauté sur l’occasion d’en posséder un enregistrement authentique. Surtout que «M. Please Please Please »profitait tout juste de son tout premier single pop croisé dans le Top 20 avec l’enregistrement en studio« Prisoner Of Love », qui a également fait partie du Top 10 du R&B. L’album a grimpé au n ° 2 et a passé un total de 66 semaines sur le graphique, en quelque sorte sa meilleure performance de tous les temps sur les listes pop LP.

Cliff White a écrit une appréciation rétrospective de l’album dans le New Musical Express en 1975. «Dans cette seule performance», a-t-il avoué, «sont tous les ingrédients que Brown a raffinés plus tard dans certains des disques noirs les plus innovants des années 60. Si vous avez la moindre prétention de comprendre l’évolution de la musique noire, Live At The Apollo est un élément essentiel de votre collection.

