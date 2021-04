Soul, Nomadland, une nuit à Miami parmi les gagnants aux Oscars 2021

Âme, Nomadland, Une nuit à Miami et Judas et The Black Messiah figuraient parmi les films ayant remporté l’argenterie aux Oscars 2021.

Par rapport aux années précédentes, la 93e cérémonie des Oscars (filmé à l’intérieur de la gare Union de Los Angeles) ressemblait plus à une réunion chaleureuse avec Lil Rel apportant les jeux de société et faisant danser Glenn Close sur «Da Butt». Nomadland a mené les récompenses, remportant trois des six prix pour lesquels le film était en jeu, y compris celui du meilleur film. Bong Joon Ho et Sharon Choi se sont réunis pour annoncer la victoire du meilleur réalisateur de Chloé Zhao, faisant d’elle la première femme de couleur et la deuxième femme à remporter la catégorie, et Frances McDormand a hurlé sur scène après avoir remporté le prix du meilleur film pour Nomadland.

Ailleurs, Daniel Kaluuya a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour Judas et le Messie noir, puis a remercié ses parents. Youn Yuh-jung a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour Minari et a rassuré ses collègues nominés qu’elle était tout simplement plus chanceuse qu’eux. Et dans un bouleversement vraiment choquant à propos de Chadwick Boseman, Anthony Hopkins a remporté le prix du meilleur acteur pour Le père et est devenu la personne la plus âgée à recevoir un Oscar à l’âge de 83 ans. Jon Batiste, Atticus Ross et Trent Reznor, quant à lui, a remporté la meilleure partition originale pour Soul, et HER, Dernst Emile II et Tiara Thomas ont remporté la meilleure chanson pour «Fight For You» de Judas and the Black Messiah.

Les gagnants des Oscars 2021 étaient les suivants:

Meilleur film:

Le père

Judas et le Messie noir

Mank

Minari

Nomadland – GAGNANT

Jeune femme prometteuse

Son du métal

Le procès du Chicago 7

Meilleur réalisateur:

Thomas Vinterberg, un autre tour

David Fincher, Mank

Lee Isaac Chung, Minari

Chloé Zhao, Nomadland – GAGNANTE

Emerald Fennell, jeune femme prometteuse

Meilleur acteur dans un rôle principal:

Riz Ahmed, son du métal

Chadwick Boseman, le cul noir de Ma Rainey

Anthony Hopkins, le père – GAGNANT

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Meilleure actrice dans un premier rôle:

Viola Davis, le fond noir de Ma Rainey

Andra Day, les États-Unis contre. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Morceaux de femme

Frances McDormand, Nomadland – GAGNANTE

Carey Mulligan, jeune femme prometteuse

Meilleure actrice dans un second rôle:

Maria Bakalova, Borat Film suivant

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, le père

Amanda Seyfried, Mank

Yuh-Jung Youn, Minari – GAGNANT

Meilleur acteur dans un second rôle:

Sacha Baron Cohen, Le procès du Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas et le Messie noir – GAGNANT

Leslie Odom, Jr., Une nuit à Miami…

Paul Raci, son du métal

Lakeith Stanfield, Judas et le Messie noir

Meilleure chanson originale:

«Fight For You», Judas and the Black Messiah – musique de HER et Dernst Emile II, paroles de HER et Tiara Thomas – WINNER

«Hear My Voice», The Trial of the Chicago 7 – musique de Daniel Pemberton, paroles de Daniel Pemberton et Celeste Waite

«Husavik», Concours Eurovision: L’histoire de la saga du feu – musique et paroles de Savan Kotecha, Fat Max Gsus et Rickard Goransson

«Io Si (Seen)», The Life Ahead (La Vita Davanti A Se) – musique de Diane Warren, paroles de Diane Warren et Laura Pausini

«Speak Now», One Night in Miami… – musique et paroles de Leslie Odom, Jr. et Sam Ashworth

Meilleure musique originale:

Terence Blanchard, Da 5 Bloods

Trent Reznor et Atticus Ross, Mank

Émile Mosseri, Minari

James Newton Howard, Nouvelles du monde

Trent Reznor, Atticus Ross et Jon Batiste, Soul – GAGNANT

Meilleur scénario adapté:

Film suivant Borat

Le père – GAGNANT

Nomadland

Une nuit à Miami…

Le tigre blanc

Meilleur scénario original:

Judas et le Messie noir

Minari

Jeune femme prometteuse – GAGNANTE

Son du métal

Le procès du Chicago 7

Meilleure photographie:

Sean Bobbitt, Judas et le Messie noir,

Erik Messerschmidt, Mank – GAGNANT

Dariusz Wolski, Nouvelles du monde

Joshua James Richards, Nomadland

Phedon Papamichael, Le procès du Chicago 7

Meilleur court métrage d’animation:

Terrier

Genius loci

Si quelque chose arrive, je t’aime – GAGNANT

Opéra

Oui, les gens

Meilleur court métrage d’action en direct:

Sentir à travers

La salle des lettres

Le présent

Two Distant Strangers – GAGNANT

Oeil blanc

Meilleur long métrage d’animation:

En avant

Au-dessus de la lune

Un film de Shaun le mouton: Farmageddon

Soul – GAGNANT

Marcheurs de loups

Meilleur long métrage documentaire:

Collectif

Camp Crip

L’agent taupe

Mon professeur de poulpe – GAGNANT

Temps

Meilleur court métrage documentaire:

Colette – GAGNANTE

Un concerto est une conversation

Ne pas diviser

Salle de la faim

Une chanson d’amour pour Latasha

Meilleur long métrage international:

Another Round, Danemark – GAGNANT

Meilleurs jours, Hong Kong

Collectif, Roumanie

L’homme qui a vendu sa peau, Tunisie

Quo Vadis, Aida?, Bosnie-Herzégovine

Meilleure réalisation sonore:

Levrette

Mank

Nouvelles du monde

Âme

Sound of Metal – GAGNANT

Meilleur montage de film:

Yorgos Lamprinos, le père

Chloé Zhao, Nomadland

Frédéric Thoraval, jeune femme prometteuse

Mikkel EG Nielsen, Sound of Metal – GAGNANT

Alan Baumgarten, Le procès du Chicago 7

Meilleurs effets visuels:

Amour et monstres

Le ciel de minuit

Mulan

Le seul et unique Ivan

Tenet – GAGNANT

Meilleur maquillage et coiffure:

Emma

Hillbilly Elegy

Fond noir de Ma Rainey – GAGNANT

Mank

Pinocchio

Meilleur design de production:

Le père

Fond noir de Ma Rainey

Mank – GAGNANT

Nouvelles du monde

Principe

Meilleure conception de costumes:

Emma

Fond noir de Ma Rainey – GAGNANT

Mank

Mulan

Pinocchio