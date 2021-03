Soulagement de l’insomnie Sanchez

La spéculation politique se poursuit: il n’y a pas de jour sans nouvelles choquantes cela confirme que nous vivons dans une crise institutionnelle permanente dont la fin n’est pas encore en vue. Le départ du gouvernement de Pablo Iglesias était attendu, mais cela ne veut pas dire qu’il cesse d’intriguer les analystes de la crise et de susciter de nouvelles inquiétudes quant à l’évolution du futur proche.

C’est une bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas d’accord avec ses attitudes et ses provocations, qui sont nombreuses, mais sûrement les plus satisfaits de son départ seront, même s’il le nie, le Premier ministre, qui a connu une mini crise déjà résolue. et tu peux dormir un peu mieux que dans cette dernière année. Il y a encore beaucoup de doutes pour pouvoir répondre à la question que les gens se posent: allons-nous tous devenir fous?

« Il est fort probable qu’Iglesias se soit convaincu que la coalition était inculpée »

Pour le moment, il était public et notoire que Pablo Iglesias, dirigeant et encadrant un groupe de cinq ministres, avec ses prétentions de vice-président mal couvertes, ait réagi par des départs improvisés. Ses gaffes et ses envies de proéminence ont créé une situation très inconfortable pour le reste du gouvernement. Les affrontements publics avec d’autres ministres ont souvent fait l’objet de commentaires très négatifs pour le Cabinet, sa cohésion et son prestige.

Comme il n’est pas stupide, il est fort probable qu’Iglesias se soit convaincu qu’il passait de nombreuses villes et avec sa facilité de corps politique la coalition chargeait. Et il a profité de l’agitation créée par les motions de censure et les élections à Madrid pour se joindre à un nouveau défi dont on ne sait pas s’il se déroulera bien, mais qui au moins continuera à lui donner la proéminence dont il a besoin pour survivre. .

« Tout va si vite et c’est tellement imprévisible qu’il est difficile de croire que cela se passe au milieu d’une pandémie grave »

Peut-être est-ce une sortie intelligente de sa part, on ne sait pas si pour ses partisans, et, bien sûr, satisfaisante pour ses adversaires, qui ont l’intuition – on le verra plus tard – que la peur que sa démagogie inspire favorisera au comptage vote au candidat du Parti populaire. C’est certainement aussi un moyen de rester actif en politique.

La prévision la plus plausible, parmi les nombreuses envisagées, est qu’à l’automne, le président Sánchez, en proie à autant de problèmes qu’il est confronté, dissoudra le gouvernement et convoquera élections anticipées. Et si tel était le cas, la prévision est que United We Can, avec son leader plus que controversé au premier plan, subira un coup dur.

Mais tout cela peut s’inscrire dans la chronique d’aujourd’hui. Vers demain, dira Dieu. Tout va si vite et est si imprévisible qu’il est difficile de croire que cela se passe au milieu d’une grave pandémie, qui a déjà coûté la vie à de nombreux Espagnols et maintient les autres agités. La politique et la société ne sont pas bien synchronisées ces derniers temps.