Soulagement général alors que les clubs de Premier League apprennent les verdicts sur les stars brésiliennes

Le contingent d’internationals brésiliens de la Premier League a tous été autorisé à jouer ce week-end après que leur association nationale a reculé dans sa tentative d’imposer une interdiction de jouer de cinq jours.

Six clubs de Premier League ont décidé de ne pas libérer leurs stars brésiliennes pour la trêve internationale en cours. Liverpool, Manchester United, Chelsea, Manchester City, Leeds et Everton l’ont fait. Ils s’inquiétaient du voyage de leurs joueurs dans un pays figurant sur la liste rouge des coronavirus du gouvernement britannique, ce qui aurait forcé la mise en quarantaine.

Mais ce faisant, cela a mis en colère la FA brésilienne. Ils ont demandé à la FIFA d’appliquer la règle selon laquelle la non-libération des joueurs peut entraîner une suspension de cinq jours..

Cela aurait signifié que Liverpool serait sans Alisson, Fabinho et Roberto Firmino – qui soigne une blessure – pour le voyage de dimanche à Leeds.

Leeds est également touché, Raphinha devant manquer le match à Elland Road.

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, aurait raté Fred, tandis que Thiago Silva n’aurait pas été éligible pour le choc de Chelsea avec Aston Villa. Les stars de Chelsea et United auraient également raté les matchs d’ouverture de leur club en Ligue des champions mardi.

Et enfin, Manchester City aurait été sans le gardien Ederson et Gabriel Jesus avant leur match contre Leicester.

Cependant, cette décision a suscité une colère généralisée.

Les patrons de la Premier League ont réagi avec colère à la situation alors qu’elle continuait de se développer vendredi, car ils ne savaient pas s’ils seraient en mesure d’aligner certains de leurs plus grands noms lors des matches du week-end.

Ole Gunnar Solskjaer a qualifié cela de “farce” et « une situation perdante, perdante, perdante pour tout le monde – équipes nationales, joueurs, clubs ».

Pep Guardiola et Thomas Tuchel ont également eu des mots forts à dire.

Guardiola a qualifié la situation de « folle », tandis que Tuchel a ajouté : « Cela n’a aucun sens de quel côté vous la regardez. Cela a-t-il du sens pour le Brésil ? Non. Cela a-t-il du sens pour nous ? Non.”

Liverpool, quant à lui, aurait élaboré un plan pour défier la décision de toute façon.

Les pourparlers l’emportent seulement 12 heures avant le coup d’envoi

L’attaquant d’Everton, Richarlison, devait cependant éviter l’interdiction de cinq jours. C’est après que la Confédération brésilienne de football ait considéré sa situation différemment après son implication aux Jeux olympiques.

Cependant, à la suite de discussions approfondies avec la FIFA, la FA et la Premier League, les associations du Brésil, du Chili, du Mexique et du Paraguay ont accepté de lever la restriction automatique de cinq jours qu’elles avaient la possibilité d’imposer.

Cependant, une résolution est finalement arrivée tard vendredi soir. C’est un peu plus de 12 heures avant le coup d’envoi des matchs du week-end.

La décision est également une bonne nouvelle pour un certain nombre d’autres clubs. L’attaquant des Wolves et du Mexique Raul Jimenez et le milieu de terrain paraguayen de Newcastle Miguel Almiron sont libres de jouer. Le Francisco Sierralta du Chili de Watford est également désormais disponible.

