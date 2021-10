Soulagement pour Zee: HC empêche Invesco d’appeler EGM

Sur la demande d’éviction du PDG et directeur général de ZEE Punit Goenka, le tribunal a déclaré qu’Invesco n’avait pas proposé de remplaçant, ce qui place ZEE dans un « trou noir statutaire ».

La Haute Cour de Bombay a accordé mardi une mesure provisoire à Zee Entertainment Enterprises (ZEE) en empêchant son plus grand investisseur, Invesco Developing Markets Fund, de convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGE).

Invesco et sa filiale OFI Global China Fund, qui détiennent ensemble une participation de 17,88 % dans ZEE, ont reçu l’ordre du HC de ne prendre aucune mesure en application de leur lettre de réquisition précédente. Cela inclut la convocation ou la tenue d’assemblées d’actionnaires, a indiqué le tribunal dans son ordonnance.

Un banc de juge unique du juge GS Patel a accepté l’argument de l’avocat de ZEE, Gopal Subramanium, selon lequel si les résolutions étaient adoptées, elles seraient potentiellement non conformes et gravement préjudiciables.

Le tribunal a également déclaré qu’il y avait un défaut fondamental dans la construction d’Invesco. «Cela suppose que les résolutions d’une AGE demandées par les actionnaires sont en quelque sorte spéciales ou plus sacro-saintes que les résolutions proposées par le conseil d’administration lui-même. Il n’y a aucun mandat pour cela ». Il a ajouté : « Si le conseil d’administration ne peut pas proposer de résolutions infirmes ou inefficaces, les actionnaires non plus.

Sur la demande d’éviction du PDG et directeur général de ZEE Punit Goenka, le tribunal a déclaré qu’Invesco n’avait pas proposé de remplaçant, ce qui place ZEE dans un « trou noir statutaire ».

«Je ne vois pas du tout comment Goenka peut être supprimé, laissant un vide managérial pour être éventuellement comblé plus tard. Sa révocation entraîne une vacance immédiate et un non-respect. Comment cela doit être fait sans l’autorisation préalable du ministère de l’Information et de la radiodiffusion MIB n’est pas clair non plus », a-t-il déclaré.

« Je ne vois aucun moyen de contourner le comité de nomination et de rémunération ou de proposer directement des personnes nommées en tant qu’administrateurs indépendants », a déclaré la copie de l’ordre. Le tribunal a également déclaré qu’il était compétent en la matière et a ajouté qu’il n’est pas correct de dire que le conseil devrait approuver en douceur chaque réquisition.

« Si une résolution d’actionnaire est obligée de faire échouer une entreprise sur les bancs toujours perfides du respect de la loi, il n’y a aucune raison concevable ou logique de permettre qu’une telle résolution soit même prise en compte », a-t-il ajouté.

Plus tôt le 11 septembre, Invesco avait émis une lettre de réquisition demandant au conseil d’administration de ZEE de tenir une AGE pour évincer certains administrateurs, dont Goenka. De son côté, ZEE a rejeté la demande en invoquant des « infirmités juridiques » et a ensuite demandé le 2 octobre à la Haute Cour de Bombay de déclarer la réquisition « illégale ».

Pour sa part, Invesco était d’avis que la loi sur les sociétés autorise les actionnaires détenant au moins 10 % des droits de vote à convoquer une AGE, au cas où la société ne serait pas disposée à le faire.

« La décision prise par la Haute Cour de Bombay est une énorme victoire pour toutes les parties prenantes de l’entreprise », a déclaré un porte-parole de ZEE.

