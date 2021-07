Soulager la douleur des migrants : la directive du SC au gouvernement devrait lancer l’effort de base de données nationale

Bien qu’il y ait eu des efforts de suivi ad hoc pour enregistrer les migrants par les États, cela doit être fait sur une base soutenue et plus centralisée.

La Cour suprême (SC) pour les mesures de protection sociale pour les travailleurs migrants vient dans le contexte de la pandémie ayant porté le secteur informel un coup foudroyant et les moyens d’existence des migrants peu qualifiés sérieusement menacé. En effet, l’exode des migrants de la première vague Covid-19 en Inde a été un rappel brutal de leur vulnérabilité extrême, et la cour de sommet avait abordé la question suo motu pour soulager leur détresse. Les instructions du SC au gouvernement – ​​les États et le Centre – ont été discutées par le commentariat depuis longtemps maintenant.

Le SC a dirigé le Centre de mettre en place un portail d’enregistrement des travailleurs unroganised / travailleurs migrants, dans le cadre du projet Base de données nationale pour les travailleurs non syndiqués (NDUW), en Décembre 31. Les gouvernements successifs ont accordé peu d’attention à la nécessité d’un tel Data- base, en dépit de l’Inter-State Migrant Workmen Act 1979 qui l’exige, ainsi que d’autres lois existantes (pour des groupes spécifiques de travailleurs). Une base de données nationale permettrait de suivre chaque travailleur pour une prestation optimale des prestations. Bien que le ministre du Travail a déclaré au Rajya Sabha Septembre l’année dernière que le gouvernement cherchait à créer une base de données liée Aadhaar des travailleurs non syndiqués, peu a déménagé sur le terrain. En effet, ce n’est qu’en mars de cette année que le ministère du Travail a annoncé le NUDW, et le NITI Aayog aurait proposé un projet de politique nationale qui non seulement appelle à redéfinir les travailleurs migrants, mais envisage également la création de commissions dans les deux les États d’origine et de destination pour aider alors. Bien qu’il y ait eu des efforts de suivi ad hoc pour enregistrer les migrants par les États, cela doit être fait sur une base soutenue et plus centralisée.

Le tribunal suprême a également appelé à la transition vers une nation, une carte de rationnement (ONORC) d’ici la fin juillet. En date du 11 Mars, par un communiqué du ministère des Finances, à seulement 17 Etats avaient « opérationnalisé avec succès » ONORC défini comme Aadhaar-semis de toutes les cartes de rationnement et les bénéficiaires dans un état et de l’automatisation des magasins de prix équitable avec l’installation de dispositifs e-PoS à permettre l’authentification biométrique. Bien que l’Uttar Pradesh, un Etat source de haut, et haut états de destination comme les cinq États du sud, la figure Gujarat et du Punjab dans la liste des 17, un Maharashtra et Bihar ne le font pas. En août 2020, le Centre a déclaré que 24 États avaient « activé de manière transparente » ONORC ; opérationnaliser cette « habilitation transparente » semble donc une demande très différente.

Alors que le tribunal a bien fait de se concentrer sur ces mesures de soutien clés, en dehors de la direction du Centre de faire une énumération des bénéficiaires frais Loi sur la sécurité alimentaire et assurer que les États obtiennent des grains supplémentaires demandés, il reste encore beaucoup à faire. Il est nécessaire de travailler à l’offre d’une couverture retraite aux travailleurs migrants, via un régime de type NPS. Il y a également un besoin émergent de se concentrer sur l’amélioration des compétences. Plus important encore, le gouvernement doit tenir compte de la prescription du NITI d’un écosystème basé sur les droits pour les migrants au lieu d’une aide économique épisodique ou permanente. Par exemple, dans le cas de l’éducation, il demande au gouvernement de créer un mécanisme au sein de RTE pour suivre les enfants des migrants et faciliter l’enseignement dans leur langue maternelle dans la destination-états. La portabilité des avantages d’Ayushman Bharat, des droits de vote, etc. fait également partie de cette approche.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.