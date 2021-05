Soulager la douleur du travail: allocation MGNREGA plus importante, système de sécurité sociale nécessaire

Pendant le verrouillage, 61% des hommes qui travaillent restent employés et 7% ont perdu leur emploi, tandis que seulement 19% des travailleuses sont restées employées, tandis que 47% ont subi une perte d’emploi permanente à la fin de 2020.

À quel point la deuxième vague de Covid-19 et une troisième vague imminente dans le pays mettront en péril l’emploi / les moyens de subsistance et la sécurité des revenus des travailleurs, cela ressort clairement d’un nouveau rapport de chercheurs de l’Université Azim Premji (APU). L’État du travail en Inde 2021 souligne l’impact écrasant de Covid-19, de mars à décembre 2020, sur la population ouvrière.

L’économie indienne avait ralenti avant même la pandémie et souffrait d’une faible création d’emplois et de conditions de travail chroniquement médiocres pour une grande partie de la main-d’œuvre, avec peu d’attention portée à la sécurité sociale pour la plupart. La pandémie et les réponses qu’elle a suscitées de la part des décideurs – les chercheurs de l’APU montrent l’analyse des données du Center for Monitoring of the India Economy, de la propre enquête CLIP de l’université et du India Working Survey – ont exacerbé cette situation, conduisant à une informalisation encore plus grande de la main-d’œuvre. Les chercheurs estiment que près de 15 millions de travailleurs n’ont pas pu trouver de travail à la fin de 2020, contre 100 millions qui ont perdu leur emploi lors du verrouillage d’avril à mai 2020. Même si une grande partie des travailleurs a retrouvé du travail, ce fut en grande partie avec une rémunération beaucoup plus faible; le revenu mensuel par habitant pour un ménage moyen de quatre membres en octobre 2020 était inférieur d’un cinquième à ce qu’il était en janvier 2020, à `4 979. Le chômage et la réduction des revenus ont fait chuter la part du travail dans le PIB de 32,5% au T2 FY20 à 27% au T2 FY21. La crise pandémique a affecté les travailleuses bien pires que les hommes, ce qui devrait faire résonner les klaxons dans les cercles politiques étant donné que l’Inde a vu des taux de participation des femmes au travail rémunéré extrêmement bas. Pendant le verrouillage, 61% des hommes qui travaillent restent employés et 7% ont perdu leur emploi, tandis que seulement 19% des travailleuses sont restées employées, tandis que 47% ont subi une perte d’emploi permanente à la fin de 2020. vu la charge du travail domestique augmenter fortement sans aucune réduction des heures de travail. La pandémie a également touché de manière disproportionnée les jeunes travailleurs, qui ont subi des pertes d’emplois plus importantes – 33% des 15-24 ans n’avaient pas réussi à retrouver un emploi en décembre 2020 contre 6% des 25-44 ans. Le verrouillage – les chercheurs de l’APU estiment que chaque baisse de 10% de la mobilité entraînait une baisse de 7,5% des revenus – a rendu les travailleurs beaucoup plus vulnérables, la moitié des salariés formels devant passer au travail informel entre fin 2019 et fin 2020; comme on pouvait s’y attendre, le travail à bas salaire dans l’agriculture, la construction et le petit commerce étaient les secteurs vers lesquels les travailleurs à revenu garanti étaient auparavant poussés.

Le gouvernement doit rapidement intensifier son soutien pour atténuer à la fois les dommages de l’année dernière et ce qui devrait résulter de la flambée actuelle. Le gouvernement de l’Union devra faire des allocations plus importantes à MGNREGA tandis que PDS et Jan-Dhan peuvent être utilisés pour atténuer la douleur immédiate. Et, comme ce journal l’a souligné à plusieurs reprises, le gouvernement doit mettre en place un régime pour garantir la sécurité sociale et l’aide à la vieillesse pour les travailleurs.

