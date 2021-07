Soulagez le chaos de Woodstock 99 dans une bande-annonce pour HBO Max Doc

Cet été a été une aubaine pour les documentaires musicaux, et rejoindre la mêlée est un nouveau film sur le tristement célèbre festival de Woodstock 1999 – intitulé Woodstock 99: Peace, Love, and Rage – arrivant sur HBO Max le 23 juillet.

Avant la sortie du film plus tard ce mois-ci, HBO Max a publié une nouvelle bande-annonce qui capture les événements tumultueux du festival malheureux de trois jours, de la canicule aux bouteilles d’eau hors de prix, aux combats, aux incendies et à l’émeute qui a éclaté. après que Limp Bizkit a crié: “Maintenant, donne-moi quelque chose à casser.”

Se déroulant après l’inauguration de Woodstock, le festival contrastait fortement avec le message original de paix, d’amour et de musique du festival.

Réalisé par Garret Price, Woodstock 99 présente des entretiens avec les organisateurs Michael Lang et John Scher, ainsi qu’un certain nombre d’artistes qui se sont produits lors de l’événement, notamment Jonathan Davis de Korn, Moby, Jewel, the Offspring et Scott Stapp de Creed et Tariq de Roots. Trotteur “Pensée Noire”.

Il y a aussi des interviews avec des participants du festival, qui parlent des hauts, des bas et du chaos général de Woodstock 99.

Parmi les victimes du festival figurait l’événement lui-même, qui n’est jamais revenu, même après une récente tentative pour un Woodstock 50 au printemps 2019.

Woodstock 99 est le premier film de la nouvelle série documentaire, Music Box, qui cherche à explorer des moments marquants et des personnages clés de l’histoire de la musique.

Également sur le pont se trouve un film DMX sans titre réalisé par Christopher Frierson; Écouter Kenny G réalisé par Penny Lane; Mr. Saturday Night sur le pionnier du disco peu connu et ancien manager des Bee Gees Robert Stigwood, dirigé par John Maggio; et un film sans titre Juice WRLD réalisé par Tommy Oliver.

Woodstock 99 a de gros souliers à remplir suite à la sortie du Doc Sparks Brothers et le triomphe cinématographique de Questlove, Summer of Soul.

En savoir plus sur la naissance du festival de musique moderne et les retombées de Woodstock 99.