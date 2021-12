Soulagez vos douleurs avec une vente de masseur électronique d’une journée sur Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les courbatures et les courbatures font partie de la vie. Les gérer seul peut être difficile. Mais il existe de nombreuses façons d’essayer de réguler votre douleur et votre récupération. Surtout pour ceux qui sont accros à l’entraînement, il est indispensable de trouver des moyens d’aider vos muscles à se détendre. Une masseur électronique peut faire l’affaire.

Trouver des masseurs électroniques capables de stimuler vos muscles pour booster la récupération n’est pas toujours le plus simple. C’est pourquoi ce vente d’un jour chez Amazon est un gros problème. Vous pouvez économiser jusqu’à 52% sur certaines options. Mais cela ne dure que jusqu’à la fin de la journée.

Un masseur électronique NURSAL pour soulager la douleur

Le stimulateur NURSAL 24 Modes Dual Channel et ses nœuds. Source de l’image : NURSAL/Amazon

L’une des options les plus populaires pour les masseurs électroniques est le Stimulateur musculaire de l’unité TENS EMS à double canal 24 modes NURSAL. Ce type de stimulateur est utilisé par les kinésithérapeutes pour cibler des muscles spécifiques. Vous prendrez des coussinets et les placerez autour de votre corps et les connecter avec le stimulateur produira des courants électriques pour stimuler vos muscles. Vous pouvez définir différents modes et intensités pour différents canaux. Les faire fonctionner sur différents canaux vous permet de vous concentrer plus intensément sur votre douleur.

Cette aide à l’électrothérapie dispose de 24 modes de massage conviviaux et préprogrammés. Vous pouvez trouver celui qui vous convient le mieux dans une certaine situation. Les modes d’impulsion fourniront le soulagement que vous recherchez. En outre, il dispose d’une batterie rechargeable qui peut être utilisée pendant 20 heures en continu. Une prise murale, un cordon USB, une banque d’alimentation ou un ordinateur portable le rechargent. Modifiez les minuteries pour votre récupération, allant de 10 à 60 minutes.

C’est une unité portable qui est facile à emporter avec vous. Économisez gros aujourd’hui dessus. Obtenez 52% de réduction lorsque vous l’obtenez pour seulement 23,79 $. Il est livré avec 12 électrodes, vous aurez donc de nombreuses chances de les utiliser. Mais ce n’est peut-être pas la meilleure offre de l’offre

Plus d’offres dans cette vente

Il y a plus de choix dans cette vente. Vous pouvez en choisir un avec encore plus de tampons. Cette Stimulateur musculaire NURSAL Dual Channel EMS TENS Unit 24 Modes possède presque exactement les mêmes caractéristiques que l’option précédente. Mais vous obtiendrez 14 tampons réutilisables et épais. Celui-ci dispose de 24 modes et 20 intensités. La fonction de prévention des contacts accidentels est utilisée pour empêcher les réglages involontaires pendant l’utilisation.

La fonction de mémoire vous permet de stocker vos paramètres préférés pour une utilisation future. Cela vous donne une flexibilité dans la façon dont vous souhaitez l’utiliser. Ce stimulateur est également en baisse de 52%. Il ne coûte que 0,20 $ de plus que le précédent pour le moment. Obtenez-le pour seulement 23,99 $.

Obtenez plus de tampons maintenant

Le stimulateur à écran tactile NURSAL. Source de l’image : NURSAL/Amazon

Il y a encore plus de tampons disponibles, grâce au Stimulateur musculaire NURSAL à écran tactile EMS TENS Unit. Il est livré avec 16 coussinets à utiliser pour plusieurs options de soulagement de la douleur et de stimulation musculaire. Le grand écran tactile HD et la conception portable facilitent grandement la lecture. La fonction Dual Channel et mémoire permet à plusieurs utilisateurs d’utiliser le traitement. C’est seulement 32,99 $ aujourd’hui, contre 59,99 $.

Il existe également une version plus petite et encore plus portable en vente. le Stimulateur musculaire de l’unité TENS 24 modes NURSAL est livré avec huit pads et dispose de 20 niveaux d’intensité qui peuvent être ajustés. La fonction mémoire, les 24 modes et les tampons réutilisables sont tous les mêmes que les options précédentes. Vous obtiendrez un sac de transport pour tout ranger. Ce n’est que de 20,99 $ si vous voulez essayer celui-ci avant les autres.

