Soulèvement des droits de licence de la BBC: les Britanniques refusent de payer pour des émissions «anti-Brexit», selon un député | Politique | Nouvelles

Plus tôt ce mois-ci, la BBC a admis aux députés qu’elle avait vu plus de 200 000 foyers cesser de payer leur licence de télévision au cours de l’année écoulée. Le dernier rapport annuel du radiodiffuseur, publié l’année dernière, a accusé une augmentation de la fraude illégale de la redevance d’être en partie responsable d’une diminution du nombre de redevances.

Le député conservateur et président du comité du DCMS, Julian Knight, a averti que l’incapacité de la BBC à s’adapter pour refléter la Grande-Bretagne moderne était en partie à blâmer.

Il a déclaré à Express.co.uk: « La BBC, malheureusement, est toujours très, très Oxbridge et très très Reste, presque Rejoin.

«Et c’est là que je pense qu’il manque beaucoup de temps.

« Il doit mieux se connecter avec les gens. »

M. Knight a averti en plus d’être considéré comme déconnecté, l’introduction du paiement des frais de licence pour les plus de 75 ans l’année dernière avait également conduit à une augmentation de la fraude.

Depuis l’été dernier, tous les Britanniques plus âgés sont tenus de payer le coût annuel à moins qu’ils ne reçoivent un crédit de pension, ce qui supprime la licence de télévision gratuite automatique qui est en place depuis 2021.

M. Knight a ajouté: «Nous constatons des niveaux croissants d’évasion et la demande de licences payées par les plus de 75 ans a aggravé les choses de façon exponentielle.

« Donc, par conséquent, ce que la BBC doit faire, c’est commencer à refléter les points de vue des Britanniques et j’ai peur, pour le moment, elle ne le fait pas aussi bien qu’elle le devrait.

« C’est reconnu par Tim Davie, ce qui est bien, et il y a eu des signes encourageants, mais il y a un très long chemin à parcourir. »

Il y a quinze jours, la société a annoncé qu’elle déménageait un certain nombre d’emplois et de programmes clés de Londres pour essayer de mieux refléter le Royaume-Uni dans son ensemble.

Certains départements devraient s’installer davantage à Birmingham, Cardiff, Leeds, Glasgow et Salford.

Des programmes comme Newsnight de BBC Two devraient également être présentés plus fréquemment à partir de différentes régions du Royaume-Uni.

Bien que M. Knight ait salué le déménagement, il a déclaré que le transfert des employés actuels vers de nouveaux emplacements n’était pas suffisant.

«J’aimerais également voir des personnes de l’extérieur de Londres aptes à être employées et j’aimerais les voir examiner sa composition», a-t-il déclaré.

« Où est le sang neuf, où est la classe ouvrière au fond? »

Un porte-parole de la BBC a déclaré que la société prenait déjà des mesures pour se diversifier.

Il a déclaré: «Plus tôt ce mois-ci, nous avons annoncé des plans ambitieux à réaliser pour l’ensemble du Royaume-Uni, en veillant à ce que notre main-d’œuvre et nos programmes reflètent les communautés que nous servons, nous rapprochant du public et créant des emplois et des investissements.

« Nous avons également défini comment nous allons augmenter les opportunités de carrière pour les personnes de tous horizons et accroître la diversité socio-économique dans notre plan de diversité et d’inclusion, qui comprend un engagement à nommer 1 000 apprentis à différents niveaux de carrière. »