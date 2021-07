in

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, semble croire que sa place ces jours-ci est dans la rue à genoux, entouré d’une foule hurlante de Black Lives Matter, tout en confessant son privilège et en implorant le pardon d’être blanc.

Ce qui est bien. L’humiliation est une excitation pour certaines personnes. Le problème est que Goodell insiste pour que la NFL le rejoigne sur le trottoir. Selon un rapport de Michael McCarthy de Front Office Sports, la NFL ramène un grand nombre de signaux de vertu antiraciste qui ont rendu le football professionnel impossible à regarder la saison dernière.

« Pour renforcer son engagement de 250 millions de dollars sur 10 ans pour lutter contre le racisme systémique, la ligue promouvra la justice sociale via une signalisation sur le terrain, des autocollants sur les casques des joueurs et des messages d’intérêt public dans les stades », écrit McCarthy.

Mais attendez! Il y a plus:

La NFL prévoit également de faire de « Lift Every Voice and Sing » – souvent appelé l’hymne national noir – une partie importante de tous les événements de la grande ligue, ont déclaré des sources. Ils mettront probablement également en évidence les victimes d’injustice raciale avec un projet « Dites leurs histoires ».

La rumeur veut qu’ils essaient aussi de faire quelques essais de football.

Bien sûr, c’est ridicule et lâche, mais pensez à quel point ce sera bon pour les affaires… euh, attendez. Il s’avère qu’il existe de nombreuses preuves que lorsque les sports télévisés se réveillent, les téléspectateurs s’en vont.

La MLB vient de subir la deuxième pire note pour un match des étoiles de l’histoire après avoir retiré l’événement d’Atlanta à cause d’un projet de loi sur la sécurité du vote en Géorgie. Comme le note McCarthy, la NBA « a supprimé la plupart des signes et messages de justice sociale qui prévalaient sur les courts et les maillots des joueurs la saison dernière. Le commissaire Adam Silver a déclaré que ces messages étaient en grande partie diffusés sur le terrain. Silver prédit un « retour à la normale » dans la saison à venir

Et puis il y a la NFL elle-même. McCarthy :

Au plus fort des protestations des joueurs au cours des saisons 2016-17, les audiences télévisées autrefois imprenables de la ligue ont chuté de 8 % et 10 % respectivement. Alors que les manifestations s’éloignaient, les audiences télévisées de la NFL ont rebondi pour augmenter de 5 % chacune au cours des saisons 2018-2019. Mais l’audience moyenne a chuté de 8% à 15,1 millions de téléspectateurs en 2020 alors que la ligue a adopté des messages de justice sociale sur les casques, les équipements d’échauffement, les terrains et les stades.

Cela se traduit par des milliards de dollars perdus. C’est la vie. Mais la chance d’apaiser la conscience de l’imprudent et intimidé commissaire ? Inestimable.

