Soulfly annonce une tournée américaine en février/mars 2022

ÂME se lancera dans une autre tournée américaine en février 2022. Le trek de 35 dates débutera le 7 février à Las Vegas, Nevada et fera des arrêts à Seattle, Minneapolis, Nashville et Baton Rouge, entre autres villes, avant de se terminer à Gallup, New Mexique le 19 mars. Rejoindre ÂME à certaines dates seront 200 BLESSURES PAR POIGNARD.

ÂME homme principal Max Cavalera commente : « Je suis plus que ravi de commencer la nouvelle année avec une tournée ! Nous jouerons des chansons de notre prochaine sortie ! »

Les billets d’admission générale pour la visite sont maintenant en vente sur www.soulfly.com.

Dates confirmées pour ÂMEtournée aux États-Unis sont :

07 février – Las Vegas, NV – Rockstar Bar*



08 février – Palmdale, CA – Transplantations*



09 février – Oxnard, CA – Oxnard PAC*



10 février – Fresno, CA – Strummer’s*



11 février – Santa Cruz, Californie – Atrium



12 février – Reno, NV. – La brasserie de Virginia Street*



14 février – Berkeley, CA – Cornerstone*



15 février – Roseville, CA – Poste de traite de Goldfield*



16 février – Eugene, OR – Salle WOW*



17 février – Portland, OR – Salle de bal BossaNova



18 février – Seattle, WA – El Corazon*



19 février – Tacoma, WA – Fawcett Hall à Alma Mater*



20 février – Spokane, WA – Grande Ourse*



21 février – Spokane, WA – Grande Ourse*



23 février – Great Falls, MT – Le Newberry #



24 février – Billings, MT – Pub Station #



25 février – Casper, WY – Gaslight Social #



26 février – Greeley, CO – Théâtre Moxi %



28 février – Fargo, ND – L’Aquarium #



01 mars – Minneapolis, MN – Cabooze #



02 mars – Milwaukee, WI – Théâtre Miramar #



03 mars – Hobart, IN – Hobart Theatre #



04 mars – Lombard, Illinois – Brauer House #



05 mars – Cincinnati, OH – Riverfront Live #



06 mars – Nashville, TN – Sous-sol Est #



08 mars – Memphis, Tennessee – Growler’s #



09 mars – Little Rock, Texas – Little Rock Music Hall #



10 mars – Oklahoma City, OK – Whisky Nights %



11 mars – Baton Rouge, LA – % de Chelsea



12 mars – pi. Worth, Texas – Rail Club %



13 mars – Shreveport, LA – Le Sand Bar %



15 mars – Corpus Christi, Texas – House of Rock %



16 mars – McAllen, TX – Théâtre Cine El Rey %



17 mars – Laredo, Texas – Cold Brew Rock Bar %



19 mars – Gallup, NM – The Juggernaut Music %

* Prise en charge à déterminer



# avec 200 BLESSURES PAR POIGNARD



% Pas de support

En août, ÂME se sépare du guitariste de longue date Marc Rizzo en raison de différences personnelles. Un guitariste remplaçant permanent n’a pas encore été annoncé. USINE DE PEUR‘s Dino Cazares joué de la guitare pour ÂME lors de la dernière tournée américaine du groupe qui a eu lieu en août et septembre.

Max et ses compagnons de groupe ont passé les derniers mois à travailler sur le suivi de 2018 « Rituel » à Souterrain de platine à Phoenix, Arizona avec le producteur Arthur Rizk, qui a déjà travaillé avec CONSPIRATION DE CAVALERA, DÉCLENCHEMENT DE PUISSANCE et CODE ORANGE.

Dans une interview de l’été 2021 avec Chris Annunziata encore de « L’expérience de l’ours en métal » émission diffusée sur le 90.3 WMSC station de radio, le musicien d’origine brésilienne a déclaré à propos du prochain ÂME disque : « Nous sommes toujours en train de suivre en ce moment. Donc, le disque ne sortira pas avant l’année prochaine. C’est un processus un peu long. À cause de COVID et de tout, il a dû être fait un peu différemment. En fait, nous allons jouer une chanson intitulée « Sale sur crasse » sur ce [August/September 2021] tour. C’est une chanson qui tue. ça me rappelle l’ancien TUEUR; cela ressemble SLAYER « L’enfer vous attend » l’ère rencontre ÂME, Ce qui est toujours une bonne chose.

« Nous avons encore besoin d’enregistrer de la batterie », a-t-il poursuivi. « Pour le moment, nous n’avons vraiment que les chansons écrites – tous les riffs. Donc nous construisons toujours la musique. Mais nous avons eu une chanson complète, qui est « Sale sur crasse », et nous pourrons jouer ça lors de la prochaine tournée, ce qui est génial. Les gens ont donc un avant-goût du nouveau disque, ce qui, je pense, est incroyable, pour pouvoir leur en donner un avant-goût. »

Demandé s’il y a un thème lyrique général sur le nouveau ÂME album, Max a dit: « Certains [is] traiter, en fait, le monde spirituel et des choses comme ça, ce qui est vraiment cool. Je pense que ça a toujours été une sorte de ÂME thème quand même. Il y a une chanson qui s’appelle ‘Esprit Animal’ c’est vraiment cool. Et il y aura quelques invités. Je ne vais pas dire qui ils sont maintenant ; Je ne veux pas gâcher la surprise. Mais, encore une fois, il y aura des invités spéciaux qui chanteront sur ce disque.

« [There isn’t gonna be] un thème général », a-t-il précisé. « Ce ne sera pas un album à thème comme peut-être [SEPULTURA‘s] ‘Racines’ ressemblait plus à un genre de disque à thème tribal. Cela ressemble plus à un [mixture of subjects]. Il y a une chanson sur l’environnement et comment nous détruisons la terre et tout ça, appelée « Les dommages causés ». Et ça s’est très bien passé. Donc voilà, [it’s] juste ma façon d’écrire. C’est assez simple. Je n’essaie pas d’être fantaisiste avec ça. Je sais ce que je fais. C’est comme mes riffs, je sais comment les faire. Je n’essaie pas de les imaginer. C’est comme ça qu’ils sont – ils sont simples mais directs, et ils fonctionnent. Et c’est ce que j’aime à ce sujet. »

En avril dernier, Max Raconté Chris Enriquez de Saint-Guy présente : l’âge de la quarantaine cette Rizk a pris le nouveau ÂME projet « super sérieusement. Il a dit: » Hé, Max, je ne veux pas faire juste un autre ÂME enregistrement. je veux faire de mon mieux ÂME record' », se souvient-il. ‘Je me disais : ‘Très bien. Je relève le défi. Faisons-le, mec.' »

Quant à la direction musicale du nouveau ÂME Matériel, Max a déclaré: « C’est complet. Je pense que c’est un peu comme le meilleur de toutes les années. Je pense que c’est une compilation Max Cavalera record de l’ensemble des 50 ans. [Laughs] C’est ce que l’on ressent – il y a des trucs anciens, il y a des trucs intermédiaires, il y a des trucs très ÂME vibrations. Il y a beaucoup de groove. Il y a beaucoup de choses rapides. »

En décembre 2020, Max dit au « Podcast Sappenin ‘avec Sean Smith » sur le processus d’écriture de chansons pour le nouveau ÂME album : « La chose cool à propos de Zyon, la façon dont il joue de la batterie, c’est qu’il est un peu comme un animal sauvage – il n’a aucune retenue, mec, et il se déchaîne juste sur la batterie. De la batterie pure, pure et brutale, et j’adore ça. Cela me ramène à beaucoup des premiers disques que j’aime – beaucoup de vieux ENTERRÉ des trucs et CARCASSE et MORT PAR NAPALM; merde hors de contrôle. Je pense donc que nous avons ce genre d’esprit sur beaucoup de nouveaux morceaux. »

En juin 2020, ÂME a sorti un nouvel EP numérique, « Live Rituel NYC MMXIX ». L’effort a été enregistré au Gramercy à New York le 11 février 2019 tandis que ÂME était en tournée à l’appui de son plus récent album complet, « Rituel ». L’audio de l’EP a été mixé et masterisé par Charles Elliott (AUBE ABYSMALE) à partir de Tastemaker Audio. L’illustration de la couverture était composée de photos en direct prises par Rodrigo Fredès.

« Rituel » est sorti en octobre 2018 via Explosion nucléaire. La suite des années 2015 « Archange » a été produit, enregistré et mixé par Josh Wilbur (TUEUR ÊTRE TUÉ, AGNEAU DE DIEU, GOJIRA).