Soulfly annonce une tournée aux États-Unis pour l’été 2021

ÂME embarquera pour une tournée aux États-Unis cet été. Le trek de 32 dates débutera le 20 août à Albuquerque, Nouveau-Mexique, et fera des arrêts à New York, Chicago et Austin avant de se terminer à Los Angeles le 24 septembre. ÂME à certaines dates seront NIVIANE et MARIONNETTES SUICIDES.

ÂME chef Max Cavalera commentaires : “Bonjour ÂME Tribu! Nous reprenons enfin la route aux USA Après avoir été isolés par la pandémie, nous sommes prêts à tout lâcher dans le mosh pit avec la Tribu ! Toute la colère, la frustration et la passion sortiront de nous tous avec une nouvelle setlist qui tue et probablement une nouvelle chanson de notre 12e album studio ! Alors préparons-nous à creuser et à détruire ce putain d’endroit. Comme toujours, merde et apporte le coup. Nous ne pouvons pas attendre.”

Les billets pour la tournée sont maintenant en vente aujourd’hui, à l’exception des spectacles de Denver et de New York, qui seront mis en vente à midi, heure de l’Est.

Dates confirmées pour le ÂMEtournée aux États-Unis sont :

20 août – Sunshine Theatre – Albuquerque, NM **



21 août – Marquis Theatre – Denver, CO **



22 août – Sunshine Studios – Colorado Springs, CO **



24 août – Wave Outdoors – Wichita, KS **



25 août – Le goulot d’étranglement – Lawrence, KS **



26 août – Drapeau rouge – St. Louis, MO **



27 août – Piere’s – Fort. Wayne, IN **



28 août – Metal In The Mountains @ Pipestem Event Center – Pipestem, WV **



29 août – Skully’s – Columbus, OH **



30 août – Salle de jeux – Buffalo, NY **



31 août – Crafthouse – Pittsburgh, PA **



01 septembre – Gramercy Theatre – New York, NY **



02 sept. – Alchimie – Providence, RI **



03 sept. – Alchimie – Providence, RI **



Septembre 04 – L’Horizon Perdu – Syracuse, NY ^



05 septembre – Diesel Concert Lounge – Chesterfield, MI ^



06 septembre – WC Social Club – West Chicago, IL ^



Sept. 07 – Emerson Theatre – Indianapolis, IN ^



08 septembre – Salle de concert Diamond Pub – Louisville, KY ^



09 septembre – Zydeco – Birmingham, AL ^



11 septembre – Festival Warlando – Orlando, Floride *



12 septembre – La Mascarade – Atlanta, Géorgie ^



14 septembre – Scout Bar – Houston, Texas ^



15 septembre – Venez le prendre en direct – Austin, TX ^



16 septembre – Arbres – Dallas, Texas ^



17 septembre – Country River Club – Tyler, Texas ^



18 septembre – Vibes Event Center – San Antonio, Texas ^



19 septembre – Rockhouse Bar & Grill – El Paso, Texas^



21 septembre – Encore – Tucson, AZ *



22 septembre – Brick By Brick – San Diego, CA *



23 septembre – Alex’s Bar – Long Beach, Californie *



24 septembre – Whisky A Go Go – Los Angeles, CA *

* Pas de support



** 20 août – 3 septembre – NIVIANE



^ 4 septembre – 19 septembre – MARIONNETTES SUICIDES

Le mois dernier, Max dit que ÂME les fans devront probablement attendre l’année prochaine pour entendre le douzième album du groupe. Le musicien d’origine brésilienne et ses compagnons de groupe ont passé les derniers mois à travailler sur le suivi de 2018 “Rituel” à Platine souterraine à Phoenix, Arizona avec le producteur Arthur Rizk, qui a déjà travaillé avec CONSPIRATION DE CAVALERA, DÉCLENCHEMENT DE PUISSANCE et CODE ORANGE.

Dans une nouvelle interview avec la chaîne finlandaise Kaaos TV, Max annoncé à propos de la prochaine ÂME disque (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous ne faisons que travailler dessus. Nous ne faisons que le développer. Il n’en est qu’aux premiers stades d’enregistrement. Nous en avons enregistré quelques-uns, et nous devons en enregistrer un peu plus. Mais nous prenons juste vraiment notre Je ne pense pas qu’il sortira cette année, car nous avons déjà [the debut album from Max‘s] ALLER DE L’AVANT MOURIR [project] sortir en juin. Il n’y a donc pas vraiment hâte de faire quelque chose rapidement. Alors on va y aller doucement et le faire petit à petit. Donc probablement nous l’aurons terminé pour l’année prochaine.

« Tout va bien, parce que ÂME a toujours été là », a-t-il poursuivi. « J’aime vraiment l’ambiance qui ÂME possède; c’est une ambiance très unique dans le monde du métal. Donc je ne m’inquiète pas trop pour ÂME. Pour moi, c’était vraiment amusant de sortir de là pour faire ALLEZ DE L’AVANT ET MOUREZ et [the second album from] TUEUR ÊTRE TUÉ, parce que j’ai tellement appris de ces projets. Et je pense que cela a également influencé le ÂME record, les travaux de ces projets.

En avril, Max Raconté Chris Enriquez de Saint-Guy présente : l’âge de la quarantaine cette Rizk a pris le nouveau ÂME projet “super sérieusement. Il a dit:” Hé, Max, je ne veux pas faire juste un autre ÂME enregistrer. je veux faire au mieux ÂME record'”, se souvient-il. ‘Je me disais : ‘Très bien. Je relève le défi. Faisons-le, mec.'”

Quant à la direction musicale du nouveau ÂME Matériel, Max a déclaré: “C’est complet. Je pense que c’est un peu comme le meilleur de toutes les années. Je pense que c’est une compilation Max Cavalera record de l’ensemble des 50 ans. [Laughs] C’est ce que l’on ressent – il y a des trucs anciens, il y a des trucs intermédiaires, il y a des trucs très ÂME vibrations. Il y a beaucoup de groove. Il y a beaucoup de trucs rapides. Nous sommes en train de le terminer en ce moment. J’espère qu’il sortira cette année.”

En décembre, Max dit au “Podcast Sappenin ‘avec Sean Smith” sur le processus d’écriture de chansons pour le nouveau ÂME album : “Ce qui est cool avec Zyon, la façon dont il joue de la batterie, c’est qu’il est un peu comme un animal sauvage – il n’a aucune retenue, mec, et il se déchaîne juste sur la batterie. De la batterie pure, pure et brutale, et j’adore ça. Cela me ramène à beaucoup des premiers disques que j’aime – beaucoup de vieux ENTERRÉ des trucs et CARCASSE et MORT PAR NAPALM; merde hors de contrôle. Donc je pense que nous avons ce genre d’esprit sur beaucoup de nouveaux morceaux.”

En juin 2020, ÂME a sorti un nouvel EP numérique, “Live Rituel NYC MMXIX”. L’effort a été enregistré au Gramercy à New York le 11 février 2019 alors que ÂME était en tournée à l’appui de son plus récent album complet, “Rituel”. L’audio de l’EP a été mixé et masterisé par Charles Elliott (AUBE ABYSMALE) de Tastemaker Audio. L’illustration de la couverture était composée de photos en direct prises par Rodrigo Fredès.

“Rituel” est sorti en octobre 2018 via Explosion nucléaire. La suite des années 2015 “Archange” a été produit, enregistré et mixé par Josh Wilbur (TUEUR ÊTRE TUÉ, AGNEAU DE DIEU, GOJIRA).