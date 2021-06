Soulful Thunder And Lightning d’Eddie Floyd

“C’est comme le tonnerre, la foudre… la façon dont tu m’aimes est effrayante.” Ces mots magiques ne pouvaient signifier qu’un seul disque, le classique de la soul indélébile « Knock On Wood ». Le hit de 1966 lance un autre profil audio dans notre série en cinq parties Stax Legends. Celui-ci met en lumière un autre des plus grands artistes du label, et l’homme qui a co-écrit et enregistré l’original de cette chanson très reprise, Eddie Floyd.

Un octogénaire distingué

Floyd parlait à cet écrivain alors que la caravane Stax était à Londres pour le concert du bal mis en scène au Royal Albert Hall à la fin de l’été 2017. À l’époque octogénaire à l’allure distinguée, Eddie était dans une forme urbaine et pétillante. Il a partagé des souvenirs de sa grande carrière, dans laquelle il a fait ses premiers enregistrements en 1956. Il a décrit ses débuts avec le grand groupe de doo-wop les Falcons, et comment leurs rangs comprenaient également Mack Rice et, plus tard, Wilson Pickett. Le riz est devenu le auteur-compositeur de renom de chansons comme « Mustang Sally » de Pickett.

Floyd a parlé de l’attrait durable de « Knock On Wood » et de la myriade de versions de la chanson qu’il a co-écrite avec une autre des stars de notre série, Steve Cropper. En particulier, Eddie a rappelé le rendu coupé par Eric Clapton pour son album de 1985 Behind The Sun. Écoutez une histoire amusante sur le collègue Stax qui a joué sur cette lecture.

Stax pour la première fois en Europe

Il se souvient également de la célèbre tournée Stax au Royaume-Uni et en Europe en 1967. À cette époque, non seulement “Knock On Wood” venait d’être un succès, mais Floyd figurait dans les charts britanniques avec le suivi “Raise Your Hand . ” De cette tournée, nous entendons un extrait de la performance en direct de Floyd d’une autre de ses chansons de marque, “I Don’t Want To Cry”.

Il y a aussi l’histoire poignante de la façon dont Eddie a appris la nouvelle de la mort de son ami Otis Redding, et pourquoi il n’a pas pu rentrer chez lui pour ses funérailles. Mais ensuite, comment il a créé quelque chose de positif à partir de la tragédie en écrivant “Big Bird”, une autre marque très admirée, avec Booker T. Jones. Tout cela, ainsi que des extraits de certains de ses succès les plus connus, notamment “I’ve Never Found A Girl (To Love Me Like You Do)” et “Bring It On Home To Me”.

