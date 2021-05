Soulier d’or 2020/21 – Lewandowski s’échappe de Messi

16/05/2021

La Le classement Golden Boot 2020/2021 maintient une nette domination. Attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, n’échoue pas et après son but record contre Fribourg, qui lui permet d’égaler Gerd Müller en tant que meilleur buteur historique d’une saison de Bundesliga, il augmente son chiffre à 40 buts en championnat allemand, ce qui se traduit par un total de 80 points être en tête du classement européen.

Leo Messi, qui ce dimanche continuera à chercher à élargir son compte pour clôturer également la course au meilleur buteur, continue d’occuper la deuxième position tandis que Cristiano Ronaldo, après son but contre l’Inter, l’a de nouveau égalisé. Les deux clairement dominateurs du football mondial de la dernière décennie, continuent de montrer qu’ils sont capables de maintenir leur rythme pour marquer le scandale, tandis que les plus jeunes, Haaland et Mbappé, en l’absence de jouer leur jeu, ont été dépassés par André Silva, qui ajoute 27 en marquant un doublé contre Schalke.

CLASSIFICATION DES BOTTES D’OR 2020/21

R. Lewandowski (Bayern): 80 points (40 buts)L. Messi (Barcelone): 58 points (29 buts)C. Ronaldo (Juventus): 58 points (29 buts)A. Silva (Eintracht): 52 points (27 buts) E. Haaland (Dortmund): 50 points (25 buts)K. Mbappe (PSG): 50 points (25 buts)P. Onuachu (Genk): 49,5 points (33 buts) *R. Lukaku (Inter Milan): 46 points (23 buts) L. Muriel (Atalanta) 44 points (22 buts)K. Benzema (Real Madrid): 44 points (22 buts)G. Moreno (Villarreal): 44 points (22 buts)

* Les buts marqués dans les cinq principales ligues européennes (Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A et Ligue1) sont évalués à deux points. Les buts marqués dans les ligues entre le sixième et le vingt et unième valent un point et demi.