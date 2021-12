Soulier d’or | Les buteurs se battent déjà pour le prochain Soulier d’Or

25/12/2021 à 08:00 CET

Comme chaque année, les meilleurs attaquants du monde sont cités dans la lutte pour le Soulier d’Or. Une compétition féroce qui, comme cela s’est produit avec Leo Messi et Cristiano Ronaldo, qui ne peuvent jamais être exclus, amène les «tueurs» à se donner des commentaires pour continuer à marquer de plus en plus de buts chaque semaine.

Le phare de guidage est Lewandowski. En ce moment sans aucun doute L’attaquant du Bayern est l’attaquant le plus meurtrier du monde. Il les marque de toutes les couleurs et sur toutes les surfaces et veut revalider son titre après avoir inscrit 41 buts l’année précédente, un record qui lui a permis de battre le record de Gerd Müller en Bundesliga. Il est sur la bonne voie avec ses 19 buts en 17 matchs. Il a également récemment dépassé la barre du plus grand nombre de buts en une année civile dans la compétition allemande (43).

Dans son sillage se trouvent deux joueurs qui ont mis deux vitesses supplémentaires jusqu’à présent cette année : Dusan Vlahovic, de la Fiorentina, et Patrik Schick de Leverkusen.

Ils le veulent tous

Vlahovic avait déjà prévenu la saison dernière, avec seulement 20 ans, établissant ses records en Serie A à 21 buts. En cela, il a confirmé qu’il est arrivé pour rester avec son 16 buts en milieu de championnat. Il met fin à son contrat en 2023 et a déjà confirmé qu’il ne renouvellera pas avec l’équipe d’alto, il sortira donc presque certainement avec une équipe de haut niveau lors du prochain marché d’été.

La surprise

Schick surprend plus que le Serbe. Il a terminé un grand championnat d’Europe avec la République tchèque en ajoutant 5 buts et à ce jour, il a déjà dépassé son meilleur record de buts. Il a 26 ans et lors de ses quatre derniers matches de championnat, il a vu 8 buts. Cette formidable efficacité lui laisse plus de buts que de matchs (16 sur 14).

Que dire de Benzema ?

Le Français a 15 buts, mais pas seulement, puisqu’il a également distribué 7 passes décisives et est la clé du Real Madrid, qui sous sa direction vise clairement à remporter ce championnat. Benzema a passé 3 ans à dépasser 20 buts dans le championnat national et dans ce est en passe de pulvériser sa meilleure marque de 23 buts, qui sont ceux qu’il a atteints l’an dernier.

Le Pharaon

Comme le Français, il a 15 buts, mais il a déjà donné 9 passes de but. Son influence dans l’attaque de Liverpool est vitale pour Klopp et comme objectif, il doit surmonter les 32 buts qu’il a marqués lors de sa première saison à Anfield pour tenter de se battre pour le trophée. Sa facilité de débordement et de définition le rendent incontrôlable pour les défenseurs de Premier League.

Le Cyborg Haaland

Dans une saison où il a été plus blessé que d’habitude, il n’est passé inaperçu qu’en 3 matchs de Bundesliga et Sur les onze matchs qu’il a disputés, il s’est déjà placé dans le top 10 avec 13 buts. Il a le but entre sourcils et sourcils et est en passe de battre tous les records établis. A 21 ans, il sera en haut du tableau, c’est sûr.

Le Soulier d’Or 2020

Ciro Immobile est un marqueur éprouvé. En 2020, il a atteint 36 buts pour remporter le trophée et en cela, il n’a pas mal commencé en Serie A. 13 buts pour continuer à maintenir ses fantastiques records avec la capitale dans son ensemble. Depuis son arrivée en 2016, il a ajouté 133 buts rien qu’en championnat.

Nous verrons comment cela se terminera d’ici la fin du parcours, mais si Lewandowski veut et respecte ses blessures, il sera très difficile pour quelqu’un d’égaler ses records de score. Ça oui, il y a beaucoup de concurrence à venir.