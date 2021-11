Soulja Boy applaudit les gens qui disent qu’il devrait être triste pour le jeune Dolph

Lire du contenu vidéo

Soulja garçon applaudit les gens qui disent qu’il devrait être à la poubelle jeune dauphinest en train de tuer… il dit que ce serait une ambiance différente s’il était celui qui a été abattu.

Le rappeur est allé sur Instagram Live vendredi et a pesté contre ses ennemis, disant qu’ils l’avaient tordu s’ils pensaient qu’il devrait être plus triste à propos de Young Dolph. Soulja va encore plus loin, il pense que les gens seraient heureux, riaient et feraient des blagues s’il était l’artiste qui finissait par mourir.

Comme nous l’avons signalé … Jeune Dolph a été abattu cette semaine dans sa ville natale de Memphis, TN, avec les hommes armés s’arrêtant sur lui alors qu’il était à l’intérieur d’un magasin de biscuits en route pour distribuer des repas de Thanksgiving dans son ancien quartier.

Beaucoup de célébrités montrent des remords pour Young Dolph, mais il y a une histoire de bœuf entre lui et Soulja … et SB semble en avoir assez d’être critiqué en ligne.