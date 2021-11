Soulja Boy fait une menace présumée contre un autre rappeur à la suite de la mort du jeune Dolph

À la suite du meurtre de Young Dolph, le rappeur « Donk » Soulja Boy ressentirait la chaleur. Le rappeur semble maintenant être engagé dans une bataille avec un autre rappeur, Big Draco. Draco a sorti une chanson au milieu du meurtre de Young Dolph à Memphis, TN. Au milieu de la mort de Dolph, Draco a tweeté : « J’aime da lil [sic’ silly s–t soulja Be doin [sic] de temps en temps, son divertissement, je le comprends. Ne sois pas puss azz nigga une goutte [sic] o chanson appelée « stretch sump » da le lendemain comme si tu étais actif dans mon dawg losin [sic] sa vie do! Das ho shit luh Bruh @souljaboy an u kno [sic] wuzzam [sic] avec moi. »

Simultanément, Draco a sorti une chanson, « Stretch Some », à paraître sur l’album Big Draco 2, qui débutera le 19 novembre à minuit.

Soulja a eu vent de Trouble, les remarques du rappeur Thug Love et a répondu dans un tweet maintenant supprimé: « Cette chanson est sortie mais que veux-tu faire négro?

Soulja Boy a mentionné directement Trouble et a déclaré: « La police a– n—a @TroubleDTE. » Il a lancé un autre tweet à Trouble, écrivant « B—h ass boy tu pourrais être le prochain @TroubleDTE. » Trouble et le bœuf de Dolph semblent avoir été enflammés par un message de Doph lorsqu’il a mis en ligne une histoire sur son histoire Instagram le 10 novembre. . « Comment da f-k @keyglock a eu plus de voitures et de glace que toi et ton PDG ? »

Soulja n’a pas pris à la légère, répondant : « C’est une grosse capitalisation. Ils ont signé chez @empire, je suis vraiment 100% indépendant sans plafond. » On peut présumer que quelqu’un du camp de Dolph a vu le commentaire de Soulja Boy et l’a contacté via DM.

Soulja s’est ensuite rendu sur Instagram, lançant des insultes à Dolph, en disant: « Mec, jeune Dolph, si tu ne fais pas sortir ton b—h a– artiste mon mu—f—— DM, N—a. F–k tu parles de, n—a? N—a pensé qu’il était à l’épreuve des balles jusqu’à ce qu’il se fasse tirer dessus comme Dolph, n—a. F-k vous Tu parles de n—a ? N’es-tu pas le n—a qui te fait tirer dessus à 100 fois ? N’es-tu pas le n—a qui te fait éclater et tirer tout le temps ? —h a– n—- il vaut mieux sortir de mon DM. F–k Paper Route. F–k Key Glock. F–k Young Dolph. F–k all y’all n —-s. »

La diatribe de Soulja ferait prétendument référence au SUV de Young Dolph ayant été abattu à 100 reprises en 2017. À l’époque, Dopl était à Charlotte pour le week-end de la CIAA, un événement sportif majeur pour les collèges et universités historiquement noirs. Dolph a subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger au moment de la fusillade.

Le jeune Dolph a été tué par balle à Memphis le 17 novembre. Il avait 36 ​​ans au moment de sa mort.

Soulja a depuis été retiré du Millenium Tour, aux côtés d’Ashanti, Bow Bow, Omarion et d’autres. Il y a des inquiétudes concernant les représailles contre Soulja.