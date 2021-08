Soulmates : le nouveau succès de Myke Towers

Le chanteur portoricain Myke Towers a créé sa nouvelle chanson intitulée “Almas gemelas”. C’est un single dans la lignée des sonorités caractéristiques de son plus récent album et dans lequel il s’est fait remarquer par son rap.

Grâce à ses réseaux sociaux, le Portoricain a ému ses followers après avoir annoncé une nouvelle musique. Il a même voulu partager le moment de créer “Soulmates”.

Dans une vidéo, Myke Towers a été vu avec son ami Ovy On The Durms. Il s’agit d’une scène intime qui montre comment “Almas gemelas” est né et qui compte plus de 900 000 reproductions.

Dans le clip vidéo, réalisé par Brad Furman, le Portoricain apparaît comme le protagoniste de l’histoire. Après plusieurs conflits, il retrouve son âme sœur et avec qui il se sent identifié. Voici la vidéo officielle qui a déjà dépassé les 2 millions de vues sur YouTube.

Myke Towers revient avec sa dernière chanson juste après la sortie de son album “Lyke Mike”. Sa dernière production de disques l’a amené à diriger des listes importantes telles que les meilleurs albums latins de Billboard.

Sa première survient également après sa collaboration fructueuse avec le Colombien Sebastián Yatra. Il s’agit de “Couple of the Year”, une chanson qui est devenue virale dans les défis TikTok et a été interprétée pour la première fois lors du gala Premios Juventud 2021.

Écoutez cette grande chanson dans le lien que nous vous laissons ci-dessous :