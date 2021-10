Souls to Polls: Dem VIPs descendent dans les églises noires de Virginie pour augmenter la participation à la décoloration de McAuliffe

Les dirigeants démocrates ciblent les fidèles noirs pour retirer le vote, approuvant le gouverneur sortant démocrate Terry McAuliffe, qui est légèrement en retard dans les sondages pour la première fois après avoir fait des remarques controversées sur le fait que les parents n’ont pas leur mot à dire dans l’éducation de leurs enfants.

Le challenger républicain de McAuliffe, le nouveau venu politique Glenn Youngkin, a légèrement devancé lui, selon un récent sondage du Trafalgar Group auprès de 1 095 électeurs probables. Youngkin a 48,4% des voix contre 47,5% pour McAuliffe dans le sondage.

Dans le cadre d’une campagne Souls to the Polls, les dirigeants démocrates ont commencé à descendre dans les églises de Virginie, principalement des églises noires.

Le maire d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, a visité trois églises noires à Richmond il y a une semaine, et la candidate ratée au poste de gouverneur de Géorgie, Stacey Abrams, s’est rendue dans les églises avec McAuliffe, affirmant qu’elle était la fille de « pas un mais deux pasteurs ».

« Voter est un acte de foi », a déclaré Abrams aux fidèles du Faith Deliverance Christian Center, a rapporté l’Associated Press. « J’ai besoin que tu fasses le travail. »

La Première Dame Jill Biden a laissé tomber McAuliffe il y a un peu plus d’une semaine, l’ancien président Barack Obama a pris la parole samedi lors d’un rassemblement pour obtenir le vote sur un campus universitaire noir au centre-ville de Richmond, et le président Joe Biden prévoit de se rendre, malgré l’approbation de l’emploi plongeant cotes.

Ce qui a soulevé de nombreux critiques, c’est une vidéo qui a été envoyée à 300 églises noires par la vice-présidente Kamala Harris approuvant McAuliffe. Un juriste soutient qu’elle a enfreint les règles de l’IRS pour les organisations à but non lucratif et a mis en péril le statut d’exonération fiscale 501c3 des églises si elles partagent la vidéo.

Les médias grand public ont largement flatté l’initiative Souls to the Polls après avoir vilipendé pendant des années les chrétiens évangéliques qui soutiennent l’ancien président Donald Trump – ou tout candidat républicain.

Dans son livre « Unholy », la journaliste Sarah Posner a ciblé le soutien évangélique à Trump, dont la version du christianisme, selon elle, est « superficielle ».

Alors que les libéraux se sont historiquement ralliés aux évangéliques impliqués dans la politique, citant la séparation de l’Église et de l’État, ils restent largement silencieux sur le manque de séparation dans la vidéo de Harris.

CNN a rapporté : « Plus de 300 églises noires à travers la Virginie entendront le vice-président Kamala Harris entre [Sunday, Oct. 17] et le jour des élections dans un message vidéo qui sera diffusé pendant les services du matin dans le cadre d’un effort de sensibilisation visant à stimuler McAuliffe. »

Dans la vidéo, Harris parle de sa propre expérience d’église lorsqu’elle était enfant, affirmant que son passage à l’église « lui a appris que c’était une « responsabilité sacrée » de « faire entendre les voix de notre communauté ». pour McAuliffe.

« Je pense que mon ami Terry McAuliffe est le leader dont Virginia a besoin en ce moment », déclare Harris dans la vidéo.

La campagne Souls to the Polls implique des événements de type fête de quartier mettant en vedette les meilleurs substituts de la campagne après les services religieux dans les quartiers proches des bureaux de vote – conçus pour stimuler la participation des électeurs.

Mais l’amendement Johnson adopté par le Congrès en 1954 interdit aux organisations à but non lucratif, y compris les églises, « de s’engager dans toute activité de campagne politique ».

Une organisation à but non lucratif exonérée d’impôt en vertu de la section 501(c)(3) du titre 26 du code des États-Unis est une organisation « qui ne participe ni n’intervient dans (y compris la publication ou la distribution de déclarations), toute campagne politique au nom de (ou en opposition à) tout candidat à une charge publique.

L’IRS déclare : « Les contributions aux fonds de campagne politique ou les déclarations publiques de position (verbales ou écrites) faites au nom de l’organisation en faveur ou en opposition à tout candidat à une fonction publique violent clairement l’interdiction des activités de campagne politique. La violation de cette interdiction peut entraîner le refus ou la révocation du statut d’exonération fiscale et l’imposition de certaines taxes d’accise.

Citant l’article 501(c)3, le juriste Jonathan Turley note qu’« une telle politique directe dans les églises exonérées d’impôts est illégale depuis des décennies ».

« L’IRS indique clairement que de telles violations ne seront pas tolérées », dit-il. « L’agence prévient qu’il est absolument interdit aux groupes exonérés d’impôt de participer ou d’intervenir directement ou indirectement dans toute campagne politique au nom de (ou en opposition à) tout candidat à une fonction publique élective.

Turley soutient que les églises diffusant les vidéos sont au mieux hypocrites et pourraient au pire perdre leur statut d’exonération fiscale.

« Ce qui est le plus hypocrite, c’est que les démocrates ont utilisé l’opposition à l’amendement Johnson de l’ancien président Donald Trump comme cri de ralliement lors des dernières élections », écrit-il.

La critique de Harris et d’autres intervient après qu’une plainte officielle a été déposée par Citizens for Responsibility and Ethics à Washington contre la secrétaire de presse de la Maison Blanche Jen Psaki pour avoir prétendument violé la Hatch Act après avoir répondu à une question sur la course au poste de gouverneur de Virginie en faveur de McAuliffe.

L’IRS n’a pas publié de déclaration sur la vidéo de Harris.