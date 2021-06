Soulwax sort le remix de “You Make Me Feel (Mighty Real)” de Sylvester

Pour célébrer le mois de la fierté, Soulwax a sorti un remix de la fin Le classique disco de 1978 de Sylvester “You Make Me Feel (Mighty Real)”.

La version “Soulwax for Despacio” de 10 minutes ajoute quelques fioritures subtiles à l’hymne emblématique, tout en gardant intact le noyau de l’original.

David et Stephen Dewaele de Soulwax ont partagé: «Contrairement aux autres remixes où nous remplaçons généralement la plupart des éléments et faisons quelque chose de radicalement différent basé sur la voix, nous avons fait ce remix en utilisant uniquement les parties que nous avons trouvées sur le multipiste original que nous avons si gentiment donné. par le domaine Sylvester.

“Même si nous avons joué cette chanson un million de fois”, ont-ils poursuivi, “nous avons découvert quelques éléments que nous n’avions jamais entendu auparavant, comme un solo de synthé fou de Patrick Cowley et quelque part caché avant le début du multipiste, la fin de ce que sonne comme une version gospel de « Mighty Real ». Ce fut un immense privilège d’être invité à remixer ce morceau phare et nous espérons que Sylvester dansera dessus, où qu’il soit.

Sylvester a initialement sorti “You Make Me Feel (Mighty Real)” sur son deuxième album révolutionnaire Étape II. La chanson a été qualifiée de « pierre angulaire de la disco gay » par le journaliste musical Patrick Crowley, et a été intronisée au registre national des enregistrements de la Bibliothèque du Congrès pour son « importance culturelle, historique ou esthétique » en 2019.

La musique de Sylvester est la pierre angulaire du mois de la fierté depuis de nombreuses années. En 2020, Sylvester a fait l’objet d’un nouveau mini-documentaire captivant Aime-moi comme tu devrais : Le courageux et audacieux Sylvester, produit pour Pride 2020 par Amazon Music en collaboration avec la cinéaste Lauren Tabak et le scénariste/producteur consultant Barry Walters.

Dans Love Me Like You Should, l’histoire de Sylvester reprend vie et la véritable ampleur de son impact, à l’intérieur et à l’extérieur de l’industrie musicale, est explorée. Les cinéastes intègrent également des entretiens avec Billy Porter, Martha Wash des Weather Girls, la sœur de Sylvester Bernadette Baldwin, le biographe Josh Gamson et bien d’autres.

Achetez ou diffusez “You Make Me Feel (Mighty Real) (Soulwax For Despacio Remix)”.