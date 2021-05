Soumettre la conformité des nouvelles règles: le gouvernement aux entreprises de médias sociaux

En outre, certains des changements, en particulier ceux qui nécessitent des changements de produits et de processus – tels que la transparence de la publicité, les mesures permettant de retrouver le premier émetteur des messages et la création du bureau du Chief Compliance Officer, exigeraient plus de temps pour la conformité.

Le ministère de l’électronique et de l’informatique (Meity) a écrit à toutes les grandes entreprises de médias sociaux telles que Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram et autres pour soumettre le respect des nouvelles règles d’intermédiaire, dès que possible, de préférence d’ici la fin de mercredi même. Les entreprises avaient auparavant demandé une prolongation de six mois pour se conformer aux nouvelles règles.

Dans une lettre adressée à tous les principaux intermédiaires de médias sociaux (SSMI), le gouvernement a demandé des informations concernant l’application / le site Web relevant du champ d’application d’un intermédiaire de médias sociaux, les coordonnées d’un responsable de la conformité, d’une personne de contact nodale, d’un responsable des griefs résident et adresse de contact en Inde.

Le gouvernement avait notifié les règles 2021 sur les technologies de l’information (directives pour les intermédiaires et code d’éthique numérique) le 25 février en vertu des dispositions de la loi de 2000 sur les technologies de l’information (TI). 2011. Par une notification distincte, le gouvernement avait également prescrit qu’un intermédiaire de médias sociaux comptant 5 millions d’utilisateurs enregistrés en Inde sera considéré comme un intermédiaire de médias sociaux important (SSMI). Conformément aux nouvelles règles, les SSMI doivent entreprendre un ensemble supplémentaire de diligence raisonnable.

Avec l’entrée en vigueur des nouvelles règles à partir de mercredi, les grandes entreprises de médias sociaux courent le risque de perdre l’immunité de poursuites pénales en vertu de la loi sur les technologies de l’information, si elles ne se conforment pas. Le gouvernement avait donné à ces entreprises trois mois pour se conformer aux nouvelles règles, mais la plupart des entreprises ne l’ont pas fait jusqu’à présent. Sous l’égide d’associations industrielles, ils ont demandé une prolongation de six mois pour se conformer, car la pandémie a paralysé leur travail de bureau normal.

Les associations ont souligné que certaines des obligations devraient être difficiles à respecter dans un contexte de travail à distance, ce qui a été rendu nécessaire compte tenu de la flambée imprévue des cas de Covid-19 en Inde, des restrictions qui en découlent sur la circulation des personnes et de la fermeture temporaire d’espaces de bureaux physiques.

En outre, certains des changements, en particulier ceux qui nécessitent des changements de produits et de processus – tels que la transparence de la publicité, les mesures permettant de retrouver le premier émetteur des messages et la création du bureau du Chief Compliance Officer, exigeraient plus de temps pour la conformité.

Les nouvelles règles obligent les intermédiaires comme WhatsApp à identifier le premier auteur des messages jugés malveillants par le gouvernement, tandis que d’autres comme Facebook et Twitter doivent supprimer le contenu illégal dans les 36 heures suivant leur signalement.

