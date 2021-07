Soumya Swaminathan de l’OMS appelle à des pools de technologies vaccinales et à une renonciation à la propriété intellectuelle

L’objectif actuel est de vacciner au moins 10 % des personnes vulnérables dans chaque pays d’ici septembre.

Soumya Swaminathan, scientifique à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a exhorté les pays à explorer les options pour augmenter la production de vaccins, y compris les licences volontaires, les pools de technologies, l’utilisation des flexibilités de l’ADPIC et la renonciation aux dispositions relatives à la propriété intellectuelle. Les pays devraient investir dans les capacités locales de fabrication de vaccins et c’est le bon moment car il y a eu beaucoup d’élan politique, a-t-elle déclaré.

Un groupe de travail sur la fabrication de vaccins a été lancé par l’OMS qui a annoncé le premier centre de vaccins MRna en Afrique du Sud. Cela devrait être un bon pilote pour comprendre comment les nouvelles technologies peuvent être appliquées à d’autres pays.

L’objectif de COVAX était de livrer deux milliards de doses d’ici la fin de 2021 pour assurer une distribution équitable du vaccin et avoir une couverture de 20% et le vaccin Covishield du Serum Institute of India devait être le principal fournisseur. COVAX a délivré à ce jour 100 millions de doses. Aucun des fabricants n’avait priorisé COVAX et par conséquent les livraisons ont été retardées. L’objectif actuel est de vacciner au moins 10 % des personnes vulnérables dans chaque pays d’ici septembre.

D’importants volumes de vaccins devraient sortir au cours du dernier trimestre de cette année et contribuer à atteindre l’objectif de deux milliards de doses. L’objectif de l’OMS est de couvrir 40% de la population dans chaque pays d’ici la fin de cette année et 70% de la population d’ici le milieu de l’année prochaine, a déclaré Swaminathan. Un gain rapide à court terme dans les fournitures était possible avec le partage des doses par ceux qui ont des doses excédentaires et ont atteint une couverture de 30 à 40 %, a-t-elle suggéré.

Près de 77 % de toutes les doses ont été administrées dans les 10 premiers pays et 41 % dans le premier. Les pays à faible revenu n’ont reçu que 0,3% des doses, a déclaré Swaminathan vendredi lors d’un webinaire Terre-à-terre sur les vaccins – la course mondiale entre le virus, ses variantes et les vaccins. Il y avait 105 candidats vaccins Covid-19 en évaluation clinique et sur ces 27 étaient en phase 3/4 tandis que 184 candidats étaient en évaluation préclinique. Six vaccins ont reçu la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS. Bharat Biotech a commencé à télécharger des données sur le portail de l’OMS et ce sera le prochain vaccin examiné par le comité d’experts, a-t-elle déclaré. Une décision sur l’inscription était attendue dans quatre à six semaines.

COVAX avait traité les problèmes d’indemnisation et la peur des entreprises de vaccins face aux poursuites judiciaires en créant un système où chaque pays n’avait pas mis en place de mécanisme d’indemnisation et de fonds. COVAX a payé une prime pour la couverture d’assurance de sorte que toute personne dans les 192 pays a subi un événement indésirable ou un décès dû au vaccin, elle aurait droit à une indemnisation sans avoir à se rendre individuellement et à se battre contre des affaires juridiques.

Swaminathan s’inquiétait de l’augmentation du nombre de cas et de l’augmentation ultérieure des décès. Au cours des dernières 24 heures, il y a eu 4,84 lakh nouveaux cas et 9 391 décès dans le monde. Le Brésil, l’Inde, l’Indonésie, les États-Unis et le Royaume-Uni représentaient les nouveaux cas les plus élevés. L’Europe avait signalé une augmentation de 32,2% des nouveaux cas au cours des sept derniers jours. Il y a eu une augmentation de 21,2% des cas en Méditerranée orientale et de 18,2% en Afrique. Elle a attribué cette augmentation à l’augmentation du cas à la variante Delta qui était très transmissible avec une personne infectant sept à huit personnes par rapport à la souche originale de Wuhan où une personne infecterait deux à trois personnes. La mixité sociale observée dans de nombreux pays, l’assouplissement des mesures de santé publique et l’insuffisance de la couverture vaccinale étaient également à l’origine d’une augmentation des cas.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.