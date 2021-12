‘Sound Affects’: The Jam Edge plus proche du sommet de l’album

Chaque nouvelle sortie de LP par La confiture les a rapprochés de plus en plus du Saint Graal d’un album n°1 dans leur pays d’origine. Depuis les débuts assez modestes de In The City et This Is The Modern World, sortis à quelques mois d’intervalle en 1977, ils atteignent pour la première fois l’album Top 10 avec 1978’s Tous les inconvénients, au n°6, et n°4 avec l’année suivante Fils de réglage.

Le 6 décembre 1980, le trio fait ses débuts dans les charts avec son cinquième album Le son affecte, et a presque atteint le sommet. Il est entré dans le classement au n ° 2, juste derrière ABBA‘s Super Troupe. Ils ont finalement atteint le sommet avec leur album d’adieu, Le Don, en 1982.

Sound Affects, produit par Chris Parry et Vic Coppersmith-Heaven, était particulièrement attendu car il a été présenté en avant-première par le deuxième single n°1 britannique de The Jam, « Start! » La réponse des médias a certainement été favorable. « L’album trouve The Jam qui s’étire, une fois de plus en évitant les limitations (apparemment) inhérentes à une programmation de trois musiciens », a écrit Don Snowden dans New York Rocker.

« Leur cinquième album est tout aussi éloigné des Setting Sons à la texture dense que le dernier l’était de la précision nette de All Mod Cons », a-t-il poursuivi. « Et Cons a signalé la maturation du Jam à partir de la montée d’adrénaline de leurs deux premiers albums. »

En 1981, Paul Weller a déclaré au magazine Creem au sujet du public national du groupe. « Ce public anglais a mis quatre ans pour devenir aussi important », a-t-il déclaré. « Nous le construisons depuis 1977. Récemment, il est soudainement devenu beaucoup plus gros et plus fanatique – probablement à cause des n ° 1 – mais en réalité, c’est le résultat d’une lente construction au fil des ans. Remarquez, nous avons toujours eu une très forte audience : même quand il n’y avait que 400 personnes, ces 400 étaient une force vraiment puissante.

