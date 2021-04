SoundCloud continue de planter – Ces correctifs rapides fonctionnent généralement

Si SoundCloud continue de planter sur votre smartphone, essayez ces solutions rapides pour résoudre le problème.

SoundCloud est idéal si vous aimez diffuser de la musique indépendante qui se sent connecté à son créateur. Mais l’application a des problèmes de fonctionnement sur les appareils Android et iOS. Parfois, SoundCloud joue deux ou trois chansons, puis plante. D’autres fois, la mise en mémoire tampon de l’application prendra une éternité.

Digital Music News a diagnostiqué les problèmes les plus courants rencontrés par SoundCloud. Voici la solution recommandée pour chaque plate-forme et une réponse pour expliquer pourquoi l’application n’arrête pas de planter sur votre appareil.

Pourquoi l’application SoundCloud continue-t-elle de planter?

Il existe plusieurs réponses aux raisons pour lesquelles SoundCloud peut planter sur votre téléphone. Cela dépend du fait que votre smartphone fonctionne ou non sous iOS ou Android – et du type d’appareil Android.

Les appareils plus anciens (4 ans et plus de plus que l’année en cours) ont du mal à gérer leur cache et leurs données. Ils peuvent également être dangereux s’ils ne reçoivent plus de mises à jour de sécurité. Il y a une poignée de choses que vous pouvez faire pour aider à « rafraîchir » un appareil plus ancien – mais il est peut-être temps pour une mise à niveau. Si vous possédez le dernier appareil iPhone / Android et que vous rencontrez toujours des pannes, lisez la suite.

SoundCloud continue de planter – Correction Android

Si votre application SoundCloud plante sur Android, vous pouvez essayer plusieurs correctifs. Tout d’abord, redémarrez votre appareil et ouvrez l’application SoundCloud pour voir si le plantage est résolu. Parfois, tout ce qui est nécessaire est un simple redémarrage de l’appareil.

Comment vider le cache SoundCloud

Vous pouvez vider le cache de l’application SoundCloud pour voir si cela peut éliminer les plantages. Voici un guide général pour vider le cache sur tout appareil Android récent.

Maintenez enfoncée l’application SoundCloud, puis sélectionnez ‘Informations sur l’application.’Appuyez sur le ‘Vider le cache‘ bouton.Redémarrage l’application et voir si les plantages sont résolus.

Si la suppression du cache de l’application ne résout pas le problème, essayez de désinstaller et de réinstaller SoundCloud.

Comment désinstaller et réinstaller SoundCloudOuvrez le ‘Play Store‘sur votre appareil Android. menu trois lignes en haut à gauche.Applications et jeux‘pour afficher une liste des applications installées. SoundCloud et appuyez dessus.Désinstaller‘pour supprimer l’application. Appuyez sur le bouton’Installer‘pour réinstaller l’application.

Ouvrez l’application SoundCloud pour voir si les problèmes sont résolus. Si ce n’est pas le cas, vous devrez peut-être vérifier les pannes sur les serveurs SoundCloud. SoundCloud conserve un détecteur d’état officiel qui signale les plantages sur Android et iOS. Vérifiez ici si des pannes détectées affectent le service.

SoundCloud continue de planter – Correction iOS

Si votre application SoundCloud plante sur iOS, vous pouvez essayer plusieurs correctifs. Tout d’abord, redémarrez votre appareil et ouvrez l’application SoundCloud pour voir si le plantage est résolu. Parfois, tout ce qui est nécessaire est un simple redémarrage de l’appareil.

Désinstaller et réinstaller SoundCloud

Vous devrez peut-être désinstaller et réinstaller l’application pour résoudre le problème sur votre appareil. Voici un petit guide.

Appuyez et maintenez le SoundCloud icône de l’application.Supprimer l’application‘pour supprimer l’application.Supprimer l’application, ‘puis appuyez sur’Effacer‘ confirmer.

Vous pouvez maintenant visiter l’App Store et réinstaller SoundCloud avec un nouveau départ. Ouvrez l’application SoundCloud pour voir si les problèmes sont résolus.

Si SoundCloud continue de planter même après toutes ces étapes, vous devrez peut-être vérifier les pannes sur les serveurs SoundCloud. SoundCloud conserve un détecteur d’état officiel qui signale les plantages sur Android et iOS. Vérifiez ici si des pannes détectées affectent le service.