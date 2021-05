SoundCloud et Triller s’associent pour amplifier les artistes émergents

Triller et SoundCloud se sont associés pour promouvoir les artistes émergents avec des listes de lecture organisées.

Les listes de lecture dédiées organisées par SoundCloud figureront en bonne place sur Triller. Il permet aux artistes SoundCloud d’accéder à Triller, un concurrent de type TikTok qui se présente comme une nouvelle expérience vidéo. La liste de lecture SoundCloud apparaîtra sur la page Music Discovery de l’application Triller.

“Mis à jour tous les mois avec des pistes fraîches et remarquables sélectionnées à la main par les équipes musicales de Repost, la division des services aux créateurs de SoundCloud, toutes les pistes sont disponibles pour les créateurs de Triller pour une utilisation dans leur propre contenu vidéo au sein de l’application”, indique le communiqué de presse.

L’énorme catalogue de pistes de SoundCloud est important pour sa croissance, depuis qu’Universal Music Group s’est brusquement retiré de Triller en février. «Triller a honteusement retenu les paiements dus à nos artistes et refuse de négocier une licence à l’avenir. Nous n’avons pas d’autre alternative que de supprimer notre musique de Triller, avec effet immédiat », a déclaré UMG à l’époque.

Le PDG de Triller, Mike Lu, a semblé décontenancé par le retrait brutal quand cela s’est produit. Triller a fait valoir à l’époque qu’il n’avait pas besoin d’un accord avec UMG pour continuer à fonctionner comme il le faisait depuis que «les artistes concernés sont déjà actionnaires ou partenaires de Triller, et peuvent donc autoriser leur utilisation directement.» Triller a refusé de retenir les paiements d’artistes UMG tels que Taylor Swift, Billie Eilish et Lil Baby.

Le partenariat SoundCloud et Triller permet de combler les lacunes laissées par UMG après son retrait.

Les artistes peuvent désormais associer leur profil Triller à leur profil SoundCloud. Cela signifie que les fans peuvent désormais se déplacer plus facilement entre les deux services et contribuer à leurs artistes préférés en utilisant le nouveau système de redevances de paiements directs aux artistes de SoundCloud.

«Avec un objectif commun de mettre en valeur les talents établis et émergents, ce partenariat place les artistes au premier plan, tout comme le fait Triller», déclare Mahi de Silva, PDG de Triller. «Face à un public mondial, les artistes émergents auront désormais l’opportunité de développer une base de fans Triller habilitée à créer, partager et se connecter.»

SoundCloud a plus de 250 millions de pistes de 30 millions de créateurs sur le service. SoundCloud s’est également associé à Twitch pendant la pandémie pour accélérer ses artistes sur la plate-forme de streaming. Ce nouveau partenariat Triller ouvrira les artistes SoundCloud à la nature virale des plates-formes vidéo courtes.

Triller a réalisé plus de 300 millions de téléchargements, avec des célébrités comme Alicia Keys, Cardi B, Marshmello, Roddy Ricch et Eminem utilisant l’application pour créer leurs propres clips vidéo. Triller appartient à TrillerNet, une plus grande entreprise qui consolide la technologie et les plates-formes de contenu dans une nouvelle vision.