SoundCloud étend exclusivement “ The Lookout ” à SiriusXM

SoundCloud a développé en exclusivité sa liste de lecture The Lookout, qui présente des artistes hip-hop émergents, dans un programme SiriusXM.

SoundCloud, dont le siège est à Berlin, et SiriusXM, basé à New York, ont dévoilé aujourd’hui leur collaboration sur The Lookout, dans une version officielle qui a été partagée avec Digital Music News. Dans le cadre de l’accord, de nouveaux épisodes de l’émission inspirée des listes de lecture seront diffusés sur Hip-Hop Nation de SiriusXM tous les jeudis à 21 h HNE (à partir de ce soir), avec des rediffusions prévues le samedi à 14 heures et à 11 heures le dimanche soir.

Avec la journaliste musicale et conservatrice SoundCloud Sowmya Krishnamurthy en tant qu’animatrice, The Lookout visera à «présenter aux auditeurs certains des talents émergents les plus excitants du hip-hop qui conduisent l’avenir de la musique avant qu’ils n’atteignent la célébrité», selon le message d’annonce.

Bien sûr, des créateurs de haut niveau, de Billie Eilish à Post Malone, sont devenus une proéminence commerciale grand public après avoir sorti de la musique via SoundCloud, et des artistes hip-hop tels que Meg Thee Stallion, Pop Smoke et Roddy Ricch sont apparus ces deux ans. ancienne playlist The Lookout elle-même.

Abordant la collaboration dans un communiqué, R. Caiaffa, responsable de la musique par intérim de SoundCloud, a souligné la croissance de carrière considérable que les artistes pourraient profiter à mesure que The Lookout deviendrait disponible pour les quelque 31 millions d’abonnés auto-payants de SiriusXM.

«Dans le cadre de l’engagement de SoundCloud à aider les artistes à développer leur carrière à la fois sur et en dehors de la plate-forme», a déclaré Caiaffa en partie, «nous ne pourrions pas être plus heureux de nous associer à SiriusXM pour lancer The Lookout by SoundCloud et présenter certains des plus populaires des talents hip-hop émergents sur SoundCloud à un nouveau public de la Nation Hip-Hop de SiriusXM. »

Le dernier accord de SoundCloud et SiriusXM arrive alors que le hip-hop continue de surpasser les autres genres, en termes d’audience, et ce vif intérêt des fans s’est répercuté sur des programmes autres que The Lookout.

Pour être sûr, Triller – qui a tranquillement combiné des performances musicales et des matchs de boxe dans des événements en direct complets – a acheté Verzuz le mois dernier et a ajouté les co-créateurs Timbaland et Swizz Beatz à sa liste de cadres. Par la suite, Peloton et Verzuz ont finalisé un partenariat d’un an qui offrira des «cours Peloton Verzuz» aux pratiquants.

Plus précisément, SoundCloud et SiriusXM ont continué d’élargir la portée de leur relation professionnelle depuis que le géant de la radio par satellite – dont environ 72% appartient à Liberty Media – a investi 75 millions de dollars dans la plate-forme de partage de musique en février 2020.

En janvier de cette année, par exemple, SoundCloud a annoncé qu’AddsWizz – une filiale de Pandora et, à son tour, SiriusXM – deviendrait le vendeur exclusif de son espace publicitaire dans 14 pays européens «avec effet immédiat».

En dépit d’avoir encouru «une charge de dépréciation hors trésorerie de 976 millions de dollars associée à Pandora», SiriusXM a réussi à ajouter des abonnés et à augmenter les revenus au cours des trois derniers mois de 2020. SoundCloud, qui a lancé les redevances générées par les fans le mois dernier, a connu une augmentation de près de 40% des revenus d’une année sur l’autre en 2019, selon un rapport sur les bénéfices mis à disposition vers la conclusion de 2020.