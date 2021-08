Soundcore Life Q30, analyse et avis | La technologie

in

Soundcore est la division audio d’Anker et a montré que sait non seulement comment faire de bonnes batteries portablesMais il n’est pas mal non plus pour faire des écouteurs avec un bon rapport qualité/prix.

Nous vérifions par nous-mêmes dans le Test de Soundcore Liberty Air 2 Pro-Voici son analyse- et la curiosité nous a fait répéter avec la marque analyse du Soundcore Life Q30, un concept de casque plus classique pour ceux qui privilégient le qualité audio et confort.

Le Soundcore Life Q30 que nous allons analyser Ils ont la suppression du bruit, une grande autonomie d’utilisation et un prix de 79,95 euros. Nous découvrons s’ils en valent la peine dans cette revue et nous vous donnons notre avis.

Soundcore Life Q30TypeCasque intra-auriculaire extra-auriculaireDimensions du casque | boîtier 17,5 x 17,3 x 4,3 mm | 22,6 x 18,8 x 5,8 mmPoids 263 gMicrophone2 microphones intégrésPilotesPilotes 40mmConnexionsBluetooth 5.0 | Prise 3,5 mm | NFC ChargeUSB-C à 3,25W | 720 mAhAutonomie Jusqu’à 40 heures par charge (avec ANC) | Jusqu’à 60 heures (sans ANC) Accessoires inclus Mallette de transport | Câble USB-C | Câble jack 3,5 mm Prix 79,95 euros

Examen de Soundcore Life Q30 :

Des matériaux de qualité et un design sobre

Certaines marques orientent leurs produits vers un certain profil d’utilisateur en utilisant des couleurs vives et des designs accrocheurs. Dans le cas du Life Q30, ils se déclinent en trois finitions : Sakura Pink, Midnight Blue et Black.

Soundcore nous a envoyé une unité avec une finition noire, avec laquelle elle est transmise avant tout sobriété sans perdre cette touche discrète et élégante.

Les matériaux de bonne qualité sont appréciés, avec une mousse douce et confortable sur la partie supérieure du bandeau et sur les coussinets, le tout recouvert de cuir synthétique pour garantir le confort, tandis que la structure du bandeau est en aluminium.

La partie externe du casque est en plastique et le seul détail frappant est le logo Soundcore dans une finition dorée brillante.

Pour un casque supra-auriculaire, ils sont assez compacts avec dimensions de 17,5 x 17,3 x 4,3 mm et un poids de 263 grammes.

Les écouteurs s’adaptent parfaitement grâce à l’arceau réglable et aux douilles mobiles, leur permettant d’être tournés à 90 ° pour les accueillir sur le cou lorsqu’ils ne sont pas utilisés et éviter d’être dérangé.

Aussi permet de se replier dans le bandeau pour prendre moins de place et être transporté plus confortablement dans son étui.

Malgré ce confort, sa taille compacte a rendu nécessaire de minimiser l’espace à l’intérieur du casque, donc l’oreille touchera constamment le fond du tissu Et cela ne donne pas cette impression d’espace à l’intérieur que ces types d’écouteurs sont habitués à transmettre.

Les Soundcore Life Q30 n’optent pas pour un contrôle entièrement tactile, nous n’obtenons donc pas de lignes épurées dans les écouteurs en raison de la présence de boutons différents sur chacun des écouteurs.

A droite se trouvent les commandes lecture/pause et deux boutons de volume, ainsi que le Prise jack 3,5 mm pour casque filaire et continuez à les utiliser passivement.

Sur l’écouteur gauche, nous trouvons le bouton de suppression du bruit, le bouton d’alimentation et le connecteur de charge USB de type C.

Nous aurions aimé trouver un système de contrôle basé sur les gestes au lieu de compter autant sur l’utilisation de boutons. Cela affecte l’expérience utilisateur car peu importe à quel point on s’y habitue, il est inévitable de sentir les boutons chercher le bon et, juste avant d’appuyer dessus, de penser « voyons si c’est ça ».

La seule trace de contrôle gestuel se trouve dans l’activation de la suppression du bruit qui, en plus d’être activée à partir de son bouton correspondant, se modifie également en appuyant pendant deux secondes sur l’extérieur de l’écouteur droit.

Basses puissantes, suppression du bruit avec une application limitée

Les Soundcore Life Q30 offre une bonne qualité sonore d’origine, qui est renforcée par la bonne isolation acoustique procurée par les coussinets souples. Cela suffirait pour obtenir une bonne expérience d’écoute, mais le Life Q30 va encore plus loin et le complète avec une suppression active du bruit.

La première chose qui attire l’attention sur commencer à utiliser le Life Q30 c’est la grande présence de la basse. Sont quelques-uns des basses bien équilibrées qui ne dénaturent pas et délivrent des basses fréquences chaudes et percutantes.

Les Haut-parleurs dynamiques de 40 mm ils se laissent remarquer et font leur travail en entreprenant un long voyage qui rend les basses fréquences plus intensément perçues.

Ce n’est pas toujours bénéfique car ce roulis vers les basses fréquences se répercute sur l’ensemble du spectre fréquentiel, ce qui affecte surtout les hautes fréquences, qui perdent en nuance et en définition.

Dans tous les cas, Life Q30 maintient le type étonnamment bien dans les gammes haute et moyenne, en préservant bien les tons moyens et en définissant les voix sans permettre à ce roulement vers les basses de tout brouiller et de faire avancer le reste des éléments.

L’une des caractéristiques qui nous a le plus surpris lorsque nous avons examiné le Soundcore Liberty Air 2 Pro était la suppression du bruit. Aurons-nous le même suppression du bruit sur le Soundcore Life Q30?

Eh bien, la vérité est que Soundcore répète avec un suppression du bruit très efficace qui fait taire le bruit ambiant à trois niveaux sélectionnables à partir du Application Soundcore: Transport, Intérieurs et Extérieurs.

Chacun de ces modes parvient à neutraliser une fréquence de bruit différente. Par exemple, le mode Transport il se concentre sur les basses fréquences, telles que le bourdonnement constant d’un moteur d’avion ou de train.

Par contre, dans le mode Intérieurs, la suppression du bruit est appliquée à fond avec des fréquences moyennes comme celles des voix à l’intérieur d’une cafétéria.

Le Mode transparence Filtre et amplifie le bruit ambiant à l’aide des microphones pour annuler l’effet d’annulation passive des coussinets d’oreille, de sorte que les sons autour de vous atteignent l’intérieur du casque, vous gardant ainsi alerte à tout ce qui se passe autour de vous.

Une partie de la commande du casque repose sur le Application Soundcore installé sur le smartphone de l’utilisateur. À partir de l’application, vous devez sélectionner le type d’annulation du bruit à appliquer, puis depuis les boutons du casque, pour l’activer ou le désactiver, mais vous ne pouvez pas choisir le profil de suppression du bruit depuis les commandes du casque.

L’application Soundcore vous permet d’ajuster le profil audio en personnalisant l’égalisation du son. Le profil qui nous a le plus convaincu est Signature de la bande-son offrant la nuance la plus équilibrée.

En outre, l’application agit comme un lecteur de musique en streaming, et il a une fonction curieuse qui génère différents sons ambiants relaxants pour créer la bonne atmosphère pour dormir.

Le fait d’utiliser des boutons et non des gestes tactiles rend les options de personnalisation de l’application assez rares, se limitant au choix du profil de suppression du bruit et d’égalisation. L’application n’offre même pas de données aussi basiques que le pourcentage de charge de la batterie, quelque chose qui peut être facilement consulté depuis les options de connexion Bluetooth du smartphone.

D’autre part, deux microphones intégrés captez bien le son de la voix dans les appels et les applications d’appel vidéo, réduisant ainsi le bruit ambiant.

Bluetooth, NFC et connexion avec deux appareils en même temps

La connectivité est un facteur important dans les casques comme le Soundcore Life Q30. Au déjà mentionné connectivité filaire via jack 3,5 mm, rejoint le Bluetooth 5.0 avec possibilité de les lier facilement en NFC.

Compte tenu de la nature de ces écouteurs, qui sont couramment utilisés pour travailler ou profiter de contenu multimédia en déplacement, SoundCore permet connecter le Life Q30 à deux appareils différents simultanément.

Cette fonction permet, par exemple, connecter les écouteurs avec un ordinateur portable et un smartphone pour regarder des vidéos depuis l’ordinateur, mais si vous recevez un appel, le son de l’ordinateur portable sera coupé et celui du mobile sera activé pour prendre l’appel avec les mains libres du casque.

La connexion du casque par câble garantit la meilleure qualité sonoreMais la connectivité sans fil n’enlève rien et il n’y a pratiquement aucune différence en termes de qualité. De plus, il permet une large gamme de couvrance qui est étirée jusqu’à 13 mètres sans apprécier les coupes ou perte de qualité.

Parfait pour les longs trajets grâce à sa grande autonomie

L’un des grands avantages de l’utilisation d’écouteurs supra-auriculaires Comme le Soundcore Life Q30 que nous analysons, il s’agit d’offrir une autonomie bien supérieure à celle des casques de type TWS.

Soundcore promet jusqu’à 40 heures d’utilisation avec suppression du bruit et environ 60 heures sans. Dans notre cas, nous avons pu utiliser le Soundcore Life Q30 pendant 35 heures avec suppression du bruit plus agressif qu’il n’est établi avec le profil Transport et un volume moyen de 60 %.

Cette grande autonomie les rend d’autant plus intéressants que écouteurs pour les voyages longue distance où vous pouvez passer de nombreuses heures à l’intérieur d’un avion ou d’un train sans accès à une prise de courant.

La charge s’effectue via le connecteur USB de type C, permettant d’atteindre le 50% de charge en 20 minutes et en complétant le 100% de charge en 70 minutes.

Un autre signe que les Soundcore Life Q30 sont très bien pensées pour les voyages, c’est qu’elles ont un mode de charge rapide qui parvient à récupérer le 30% de charge en seulement 10 minutes, qui fournit suffisamment d’énergie pour les utiliser pendant deux à trois heures.

Bon choix à un prix raisonnable, mais fortement conditionné par la basse

Nous sommes confrontés aux derniers paragraphes de cette Test de Soundcore Life Q30 avec la satisfaction d’avoir essayé quelques Casque Bluetooth avec un très bon rapport qualité/prix.

De nombreux fabricants ont profité de l’avantage publicitaire d’intégrer la suppression active du bruit parmi les fonctionnalités de leurs produits, mais ils ne proposent pas toujours une suppression qui fonctionne vraiment, et ceux qui le font, le montreront dans leur prix.

Soundcore Life Q30 a atteint une qualité sonore plus qu’acceptable, comprennent une suppression de bruit vraiment efficace et tout cela tout en maintenant un prix de 79,95 euros. De plus, il offre des avantages très bien pensés pour la mobilité.

En plus de la souplesse des écouteurs, qui permet de les faire pivoter pour les accueillir sur le cou et d’être pliés pour qu’ils prennent moins de place dans le sac à dos ou la valise, il y a aussi une autonomie plus que remarquable et une charge efficace qui minimise le temps des arrêts techniques.

Écouteurs intra-auriculaires Bluetooth à réduction de bruit active, mode son transparent et batterie de 40 heures avec charge rapide.

Le point faible dans l’expérience d’utilisation du Soundcore Life Q30 On le retrouve dans le choix de contrôler les fonctions du casque via des boutons, et non par le contrôle gestuel qui offrait une si bonne réponse dans le Soundcore Liberty Air 2 Pro-Voici son analyse.

Compte tenu de tous ces facteurs, notre conclusion est que le Soundcore Life Q30 se positionne comme le casque parfait pour les utilisateurs à la recherche d’un bonne qualité sonore et confort, dans un casque antibruit pour les voyages et le travail.