Soundcore Motion Plus: idéal pour une utilisation en extérieur

Il y a un nouveau conférencier en ville. La marque audio américaine Soundcore by Anker a ajouté un nouveau haut-parleur de fête à sa gamme de produits audio en Inde – le haut-parleur Bluetooth Motion Plus 30W. Au prix de Rs 6 999, Motion Plus est conçu pour être extrêmement portable, délivre 30 W de son et est bien adapté pour l’extérieur avec un profil sonore personnalisé.

Motion Plus est de forme rectangulaire, avec des bords arrondis. Le haut-parleur est équipé d’un audio haute résolution impressionnant et pur. Il est équipé de deux tweeters ultra-haute fréquence de 40 KHz, de woofers en néodyme et de radiateurs passifs surdimensionnés pour remplir chaque recoin de la pièce avec 30 W de son riche LOUD. Sa technologie Qualcomm aptX assure une reproduction musicale sans perte, lors de la diffusion de musique sans fil. De plus, la technologie BassUp d’Anker garantit un son énorme avec des basses intenses, en temps réel. Le haut-parleur est également livré avec un bouton BassUp, pour augmenter les basses dans l’audio.

La gamme de fréquences ultra-large Motion Plus s’étend de 50 Hz à 40 kHz et est associée à un DSP et des amplificateurs avancés pour garantir les moindres détails de la chanson, en préservant la précision des aigus, des médiums et des graves. Pour garantir l’expérience au premier rang, deux tweeters, woofers et radiateurs passifs ont été installés à un angle de 15 degrés pour une couverture de qualité maximale. Utilisant la technologie de batterie exclusive d’Anker, Motion Plus est livré avec une batterie de 6700 mAh qui maintient la musique pendant 12 heures non-stop. L’appareil peut également être contrôlé via l’application Soundcore (disponible sur Android et iOS), qui offre les multiples modes prédéfinis et une expérience d’égalisation entièrement personnalisable.

Le haut-parleur est étanche IPX7, protégeant contre les boissons renversées, la pluie ou tout type de liquide. Les options de connectivité incluent une entrée audio 3,5 mm et Bluetooth V5.0. Motion Plus est logé dans une grille métallique et la plupart des boutons de commande sont sur le dessus.

Prix ​​public estimé: Rs 6,999

