SoundExchange, poursuite en justice de Music Choice renvoyée au CRB par un juge fédéral

En avril 2019, SoundExchange a poursuivi Music Choice pour « effort persistant pour éviter de payer des redevances ». Maintenant, la bataille juridique a été renvoyée au Copyright Royalty Board (CRB).

Dans la plainte initiale, SoundExchange affirmait que le réseau musical axé sur la télévision Music Choice avait « systématiquement sous-payé des redevances statutaires » spécifiquement du côté « service d’établissement d’entreprise » (BES).

Ce dernier englobait les plus de « 50 chaînes de musique de qualité CD » que la société avait proposées aux établissements commerciaux entre janvier 2013 et fin 2016, l’action fermement formulée l’a clairement indiqué.

Concernant le délai entre la fin de la période et le début du procès, « SoundExchange a engagé un auditeur indépendant pour vérifier les déclarations de redevances » soumises par Music Choice, précise le texte juridique, et cette enquête pluriannuelle s’est poursuivie jusqu’en 2018.

Et en ce qui concerne les autres détails pertinents du litige de longue date, le sous-paiement présumé des redevances de Music Choice sur les services commerciaux impliquait « une répartition des frais et des paiements qu’il reçoit pour fournir son BES d’une manière non envisagée par les règlements du CRB », avec un sous-déclaration des revenus bruts à SoundExchange, conformément à la plainte.

Selon les statuts du CRB, le collecteur à but non lucratif des redevances nationales de radio numérique non interactive, qui ont totalisé près de 950 millions de dollars en 2020, a droit à 12,5 % des revenus bruts des opérations BES de Music Choice pour la période en question.

Comme mentionné au début, la confrontation de plusieurs années entre SoundExchange et Music Choice a maintenant été renvoyée au Conseil des droits d’auteur à trois juges, composé actuellement du juge David Strickler (dont le mandat prendra fin le mois prochain), du juge Steve Ruwe et , depuis début novembre, la juge en chef par intérim Suzanne Barnett, qui a précédemment occupé ce poste entre 2012 et 2019.

Une nouvelle ordonnance du juge de district américain Reggie B. Walton a suspendu l’affaire SoundExchange-Music Choice « dans l’attente d’une décision » du CRB. De plus, le juge Walton a fixé une téléconférence de statut pour le mardi 21 juin 2022 et a appelé les parties concernées à « déposer un rapport de situation conjoint proposant un calendrier régissant la poursuite des procédures dans cette affaire » dans les 30 jours suivant la décision du CRB.

Au moment de la publication de cet article, Music Choice ne semblait pas avoir commenté le renvoi du procès au CRB sur les réseaux sociaux ou via une déclaration sur son site Web. Il convient de mentionner en conclusion que le CRB a annoncé aujourd’hui qu’il avait reçu de SoundExchange « des avis d’intention d’auditer les relevés de compte 2018, 2019 et 2020 soumis par les webcasters commerciaux Audacy et Midwest Communications concernant les paiements de redevances qu’ils ont effectués conformément à deux licences.

Audacy, dont le siège social est à Philadelphie (NYSE : AUD), offre un accès numérique à un certain nombre de stations de radio, tandis que Midwest Communications, 63 ans, se décrit comme « une entreprise médiatique familiale avec 81 propriétés radio ».