Soundgarden demande l’aide du juge pour reprendre le contrôle des comptes de médias sociaux de Vicky Cornell

Soundgarden a demandé à un juge de rendre le contrôle de ses comptes de médias sociaux à la veuve de Chris Cornell.

Vicky Cornell a poursuivi le groupe en février 2021, affirmant que le groupe avait offert une offre «vilainement basse» pour sa participation dans le groupe. Cornell dit que le groupe a proposé d’acheter sa participation héritée de son défunt mari pour 300 000 $. C’est après que le groupe a reçu une offre de 16 millions de dollars d’une partie anonyme pour le catalogue de musique enregistrée du groupe.

Au cours de ce procès, l’avocat de Vicky Cornell a révélé que Cornell avait offert au groupe 21 millions de dollars pour leurs propres actions. Ils ont refusé l’offre, selon l’avocat de Cornell, car «ils savent qu’ils tireront encore plus profit de l’exploitation future de la musique que Chris a écrite et de l’héritage qu’il a créé.

Les membres survivants du groupe ont répondu aux remarques de l’avocat par une déclaration préparée. «Les membres survivants de Soundgarden ont soumis au domaine Cornell il y a quatre mois une offre de rachat des intérêts du domaine dans Soundgarden, calculée par l’expert en évaluation respecté de l’industrie de la musique, Gary Cohen.

«Depuis lors, les membres du groupe ont continué d’essayer de régler tous les différends avec le domaine Cornell, et dans leurs nombreuses tentatives de règlement, les membres du groupe ont choisi d’offrir plusieurs fois plus que le montant calculé par Cohen. Ce différend n’a jamais été une question d’argent pour le groupe. Il s’agit du travail de leur vie et de leur héritage. »

Cornell a demandé aux tribunaux de déterminer un prix pour ses actifs Soundgarden hérités en fonction de plusieurs choses qui pourraient ou non se produire à l’avenir.

Cela comprend la valeur des enregistrements principaux de Soundgarden, les futures ventes de marchandises, les tournées potentielles avec un nouveau chanteur et les éventuelles performances d’hologrammes qui pourraient présenter Chris Cornell. La clause d’hologramme mentionne même des deepfakes de la voix de Chris créés à partir d’enregistrements déjà existants.

Maintenant, le groupe, y compris Kim Thayil, Ben Shepherd et Matt Cameron, cherche à reprendre le contrôle des comptes de médias sociaux Soundgarden. La semaine dernière, le groupe et leur directeur commercial ont déposé des papiers devant le tribunal de district américain de l’État de Washington accusant Cornell de les avoir exclus des médias sociaux.

Les comptes Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, Tumblr et Pinterest sont tous nommés dans la plainte. La plainte indique que Vicky Cornell a changé tous les mots de passe de ces comptes, y compris le site Web officiel de Soundgarden.

Le groupe dit que s’il ne reprend pas le contrôle des comptes, il veut une clause de non-responsabilité. «Soundgarden a temporairement suspendu ses comptes officiels de médias sociaux en raison d’un litige en cours.» Soundgarden dit que les comptes ont flétri sous le contrôle de Vicky Cornell, en raison de la suppression des commentaires de ses fans par Vicky.