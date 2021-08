Souness et Keane prennent des positions surprises sur l’impact de Ronaldo à Man Utd

in

Graeme Souness et Roy Keane étaient aux extrémités opposées du spectre lorsqu’ils ont évalué l’impact que Cristiano Ronaldo aura à Man Utd.

Homme Utd a fait s’effondrer leurs fans vendredi en annonçant que Ronaldo reviendrait dans le club où il s’est fait un nom. L’icône portugaise devrait assumer un rôle d’attaquant central et le club et ses fans espèrent que son arrivée les propulsera dans une véritable lutte pour le titre.

Une personne qui croit que ce sentiment deviendra réalité est Graeme Souness.

La légende de Liverpool a souvent été un critique virulent de Man Utd dans son rôle d’expert pour Sky Sports. Cependant, contrairement à Roy Keane, Souness pense Ronaldo aura un effet transformateur sur Man Utd et en fera des prétendants au titre.

“Je le vois faire la différence pour eux”, a déclaré Souness. «Je pense qu’il y a deux, trois ou quatre joueurs dans le vestiaire de Man United qui ont besoin de lui.

«Seul lui ou (Lionel) Messi entrant dans le vestiaire les rendrait meilleurs.

«Certains joueurs dans ce vestiaire ont l’impression d’être arrivés, ils sont la vraie affaire et personne ne peut rien leur dire. Mais ils vont s’améliorer avec Ronaldo là-bas.

“Vous n’avez aucune chance à moins que vous ne signiez des pros seniors et que Man United vienne de signer l’ultime. L’entraînement sera différent et l’attitude des joueurs sera différente.

«Je vois United se battre pour le championnat avec lui dans l’équipe parce qu’ils ont eu 11 nuls la saison dernière. Ils ne les auront plus maintenant parce qu’il est sur une autre planète.

Sept des moments les plus dramatiques de la date limite, d’Odemwingie à un télécopieur défectueux

Keane souligne deux domaines de préoccupation

Keane, qui était capitaine de Man Utd lorsque le club a recruté Ronaldo pour la première fois en 2003, a salué le retour de Ronaldo comme une « excellente nouvelle ». Cependant, il ne pense pas que le transfert de choc aidera Man Utd à battre Chelsea ou Man City pour le titre de Premier League.

“Je pense que c’est une excellente nouvelle pour United, les fans et la Premier League”, a déclaré Keane.

« Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’il est toujours un joueur de classe mondiale – la faim et le désir sont toujours là.

«C’est un gars intelligent et il ne revient à Man United que pour gagner des trucs. Il apportera une mentalité de gagnant dans le vestiaire.

“Mais Man United a toujours les mêmes problèmes avec ou sans Ronaldo, et ce sont des problèmes de milieu de terrain et de gardien de but.

« Man United ayant Ronaldo en fait une meilleure équipe. Mais son retour ne signifie pas qu’ils vont soudainement réduire l’écart sur Man City et Chelsea et remporter le titre de champion.

LIRE LA SUITE: Le transfert de Man Utd au bord de l’effondrement après un coup de marteau cruel de dernière minute