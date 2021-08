Soup Raiders est un RPG tactique accrocheur avec des animaux se disputant la nourriture

in

La Gamescom approche à grands pas – en temps normal, c’est l’un des événements de jeu mondiaux les plus importants, auquel assistent des centaines de milliers de joueurs passionnés. C’est uniquement en ligne cette année, cependant, ce qui peut rendre plus difficile pour certains jeux plus petits de se faire remarquer car ils ne peuvent pas attirer l’attention sur le salon.

Celui qui est tombé dans notre boîte de réception récemment est Voleurs de soupe, un jeu que nous avons manqué de couvrir jusqu’à présent mais qui se dirige vers Switch aux côtés de PC / Linux. Développé par la Team KwaKwa, il a un style visuel accrocheur (avec une animation qui apporte plutôt Zibeline à l’esprit), et propose un gameplay de stratégie en temps réel plutôt amusant. Vous pouvez voir un teaser en haut de cet article, mais si de nouvelles séquences ou une bande-annonce apparaissent pendant la Gamescom, nous ne manquerons pas de les partager ici.

Il comprendra un monde ouvert “avec 10 îles principales et des îles plus petites pour le butin”.

Soup Raiders est un RPG tactique farfelu et amusant avec un système de combat en temps réel où les pirates et les marchands s’affrontent et le monde est dans une soupe. Libérez la soupe occidentale des griffes de M. Whale.

Il n’y a pas encore de fenêtre de sortie, mais si une fenêtre émerge dans les prochains jours, nous ne manquerons pas de la partager.

Cela nous semble être le genre de petit gibier qui attirerait notre attention et nous attirerait en marchant dans la salle d’exposition; en ces temps en ligne uniquement, il est néanmoins agréable de le voir.

Faites-nous savoir ce que vous pensez de Soup Raiders; est-ce à surveiller ?