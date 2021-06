Soupe au poulet pour l’âme Bitcoin

Comparer

Quelques conseils judicieux de Tim Draper, Brock Pierce et d’autres leaders de la cryptographie.

C’est une excellente semaine pour les passionnés de Bitcoin vivant au Salvador. Pour le reste d’entre nous, la semaine a été au mieux “meh”.

Selon un tweet de Documenting Bitcoin, le président salvadorien Nayib Bukele a promis de livrer 30 $ de Bitcoin à chaque citoyen salvadorien enregistré, ajoutant : téléphone prévoit d’utiliser l’application.”

Selon ., Bukele a déclaré dans un discours national que la récente loi rendant le cours légal du Bitcoin entrera en vigueur le 7 septembre.

Et dans tous les autres endroits qui ne donnent pas de Bitcoin à tout le monde ? Un petit retour sur Terre, mais c’est un grand soulagement d’être heureux pour les autres.

Quelques conseils judicieux sur Bitcoin

Bitcoin, bien sûr, a brièvement touché 35 000 $ cette semaine, encore loin des douces journées d’avril où il dépassait 65 000 $.

Depuis une semaine ou deux, il y a eu une certaine tristesse autour de la cryptosphère. Comme nous le savons, la perspective d’une monnaie décentralisée et la valeur du Bitcoin reposent spécifiquement sur la croyance et la participation positive des membres de la communauté. En d’autres termes, se décourager est littéralement mauvais pour Bitcoin.

Alors pour tous ceux qui regardent et se demandent quand cette diapositive se terminera, quand la marche vers 100 000 $ recommencera, voici une raison de croire en équilibrant votre peur de manquer (FOMO) et une mise en garde précieuse mais certainement moins attrayante : équilibrer votre peur, incertitude et doute (FUD).

Notez que nous avons demandé à tous les répondants les deux : il y a des défauts dans tous les systèmes et les investisseurs avertis doivent comprendre les deux parties. L’auto-examen et la critique sont essentiels pour une communauté forte de toute nature, y compris la communauté crypto.

Pour commencer, voici les commentaires de l’investisseur milliardaire, entrepreneur et éminent défenseur du Bitcoin, Tim Draper.

Les commentaires de Draper indiquent que la seule chose que nous devons craindre du Bitcoin est son manque. Il n’y a vraiment pas de FUD là-bas.

ATTENTION : « Le bitcoin sera en fin de compte la devise souhaitée par le détaillant, vous feriez donc mieux d’avoir quelque chose. Le passage de la monnaie fiduciaire au bitcoin sera rapide car le mot se répand que le détaillant peut économiser 2-4% en utilisant OpenNode », a déclaré Draper.

Draper a récemment annoncé son investissement dans la plate-forme de traitement des paiements Bitcoin, OpenNode. Draper a également récemment confirmé qu’il s’attendait à ce que Bitcoin atteigne 100 000 $ en 2021.

CROYEZ : « Le bitcoin représente à la fois la CONFIANCE et la LIBERTÉ, les deux pierres angulaires de toute économie prospère. Ayez confiance que vous n’avez plus à faire confiance à vos banques ou politiciens existants, sachant qu’il n’y en a que 21 millions. Et la liberté dans le sens où Bitcoin est ouvert, transparent et peut être utilisé n’importe où dans le monde », a déclaré Draper.

Brock Pierce, président de la Fondation Bitcoin, était tout aussi positif avec ses conseils de prudence.

ATTENTION : « Ce qui est beau avec le Bitcoin et les marchés des Crypto-monnaies, c’est qu’ils deviennent de plus en plus robustes au fil du temps. Ils sont capables de résister aux critiques et de prendre en charge tous les différents événements qui se produisent à partir des situations technologiques et réglementaires qui surviennent », a déclaré Pierce.

Du point de vue de Pierce, Bitcoin a montré qu’il peut résister aux défis.

CROYANCE : « Il est important de se rappeler que la Chine, l’Inde et d’autres pays du monde, même des endroits comme l’État de New York, ont adopté des positions et des réglementations fortes contre les crypto-monnaies à différents moments, et pourtant le marché continue de croître et d’évoluer. dit Pierce.

Conseils plus intelligents des leaders de la cryptographie

L’influenceur crypto Scott Melker adopte une approche à long terme des crypto-monnaies et étudie les modèles de son podcast et de son investissement. Cependant, Melker est réaliste et ses commentaires reconnaissent la volatilité inhérente aux crypto-monnaies.

ATTENTION : « Les crypto-monnaies sont une classe d’actifs naissante à forte volatilité. Dans cet esprit, il est important de comprendre qu’il y aura des changements massifs dans la valeur de votre portefeuille et que vous devriez probablement vous concentrer sur investir lentement et ne pas essayer de trader la crypto à moins que vous ne soyez un professionnel. Il devrait être abordé dans une optique à long terme en tant qu’investissement pour les décennies à venir », a déclaré Melker.

Cependant, la volatilité ne change pas la valeur à long terme que Melker considère dans Bitcoin comme un atout.

CROYEZ : « Le Bitcoin a le potentiel de changer le monde. Il est mathématiquement rare et constitue la couverture parfaite contre l’inflation et les politiques monétaires abusives et constitue également un moyen d’échange et une réserve de valeur pour ceux qui ont été laissés pour compte par les systèmes hérités ou qui n’y ont pas accès en premier lieu. Le prix du Bitcoin et la valeur du Bitcoin ne sont pas les mêmes, surtout si les systèmes hérités échouent. L’argent est pour dépenser, Bitcoin est pour économiser », a déclaré Melker.

Siegel était d’une franchise rafraîchissante : après tout, tous les HODL ne le font pas tout le temps.

ATTENTION : « Je profite. Oui, cela signifie pas de HODL tout. Prendre des décisions intelligentes pour vous-même est important et le marché de la cryptographie n’augmentera pas toujours. Il est important de ne pas trop se laisser entraîner dans l’hopium, il est possible de perdre de l’argent », a déclaré Siegel.

Mais pour Siegel, ce n’est qu’une question de temps avant que le reste du monde ne rattrape les croyants du Bitcoin.

CREA : « L’adoption de la crypto-monnaie est inévitable. Je ne vois pas un monde sans Bitcoin et la technologie blockchain, ce n’est qu’une question de temps avant que tout le monde ne rattrape son retard », a déclaré Siegal.

Benjamin Leff, COO de Sheesha Finance, pense qu’il existe des directives simples pour gérer toute trace de FUD dans votre réflexion.

ATTENTION : “La peur, l’incertitude et le doute existent bien avant la crypto, mais les principes sont vrais… deux conseils à ce sujet, le premier est la réponse facile, faites toujours vos propres recherches (DYOR) et posez des questions en groupe/avec les gens que vous voulez”. Nous croyons vraiment qu’ils sont là pour s’entraider et se soutenir. Mon deuxième conseil est que vous dormiez toujours, toujours sur une décision. Passer une bonne nuit de sommeil et ne pas y penser avant de se coucher donne à votre esprit le temps de tout traiter et de se réinitialiser pour le lendemain », a déclaré Leff.

En fin de compte, Leff croit en la force de la technologie blockchain qui sous-tend la crypto-monnaie.

CROYEZ : « Le bitcoin est la crypto-monnaie la plus décentralisée au monde. À ce stade, l’arrêt des transactions bitcoin nécessiterait la fermeture de l’ensemble d’Internet; ce n’est tout simplement pas possible … le prix du bitcoin est volatil et franchement il devrait l’être, étant donné qu’il s’agit d’un actif complètement décorrélé de tous les marchés traditionnels. Cependant, l’infrastructure sur laquelle le bitcoin, la blockchain, a été construit est non volatile et n’a jamais été piratée, endommagée ou affectée de quelque manière que ce soit depuis sa création il y a douze ans », a déclaré Leff.

Zeppettini a mis en garde contre le fait que les investisseurs soient trop influencés par les médias sur Bitcoin.

« ATTENTION : Investir est une guerre de tous contre tous, le cycle d’actualités de 24 heures sert à serrer les mains faibles lorsque les gros joueurs veulent acheter… Il est très facile de se débarrasser de son argent si on n’a pas de conviction et laisse facilement influencer. dit Zeppettini.

Il croit au pouvoir de Bitcoin pour égaliser les règles du jeu inégales de la finance traditionnelle.

“CREA: Crypto nous offre la possibilité de remplacer un système hautement manipulé par quelque chose qui a des règles clairement définies et ne joue pas les favoris de ceux qui ont les meilleures connexions”, a déclaré Zeppettini.

Bergquist nous a rappelé dans ses commentaires que Bitcoin en est à ses balbutiements, mais que nous avons déjà vu ce modèle avec d’autres actifs.

ATTENTION : « Bitcoin en est encore à ses balbutiements. De nombreux actifs connaissent des périodes de volatilité, comme l’or dans les années 1970 lorsqu’il était formellement déconnecté du système financier. Plus sa valeur augmentait, plus elle était volatile. Bitcoin est dans une phase similaire, avec des hauts et des bas importants », a déclaré Bergquist.

Bergquist pense que la volatilité à court terme du Bitcoin peut être résolue en adoptant une perspective à long terme.

CROYEZ : « Si quelqu’un cherche à acheter du Bitcoin comme réserve de valeur, ce n’est pas un mauvais moment pour acheter s’il a une perspective à long terme. En regardant le point le plus bas du marché chaque année, Bitcoin a affiché une croissance positive constante – il n’y a qu’une seule année avec un plus bas plus bas que l’année précédente. En raison de l’offre fixe de Bitcoin combinée à une adoption mondiale croissante, la valeur de l’actif a continué d’augmenter en valeur en USD », a déclaré Bergquist.

Pour Xu, la principale préoccupation de Bitcoin est réglementaire.

ATTENTION :

Cependant, cela dépend de la demande de crypto-monnaies et du contrôle qu’elles offrent à l’investisseur.

CROYANCE : « En plus du fait que les crypto-monnaies se règlent et se règlent plus rapidement que toutes les monnaies fiduciaires du monde, les crypto-monnaies offrent beaucoup plus de contrôle sur les finances personnelles, ce que les gens voudront de plus en plus à mesure que les institutions commencent à faire faillite. dit Xu.

Jobanputra a averti que les investisseurs ne devraient pas s’inquiéter des gros titres négatifs.

ATTENTION : « Nous avons vu des centaines d’informations sur Bitcoin is Dead au cours des 8 dernières années et la plupart sont basées sur des informations incomplètes. La différence entre le développement de la cryptographie et d’autres changements de paradigme technologiques et financiers majeurs est que les informations sont désormais partagées instantanément et rarement vérifiées », a déclaré Jobanputra.

En fin de compte, croire en l’avenir des crypto-monnaies, c’est croire aux talents des personnes impliquées et à la force de la technologie qu’elles ont créée.

CREA : « Le développement et l’adoption des crypto-monnaies se sont déroulés plus rapidement que nous n’aurions pu l’imaginer il y a 8 ou 10 ans. Les pays ne tentent d’interdire le Bitcoin que lorsqu’il devient une menace pour leur pouvoir, mais pour chaque pays qui restreint l’exploitation minière ou l’utilisation, dix autres pays adopteront la technologie au point où le talent et les dollars suivront », a déclaré Jobanputra.

résumé

Il fait toujours plus sombre avant le lever du soleil, mais nous ne pouvons pas vraiment savoir quand ce lever de soleil viendra.

L’annonce du plan d’infrastructure du président Biden a contribué à stimuler à la fois les marchés crypto et traditionnels cette semaine. Dernièrement, les meilleures nouvelles concernant Bitcoin semblent être loin des centres d’innovation blockchain comme les États-Unis, y compris le Venezuela, qui envisage de suivre l’exemple d’El Salvador en adoptant Bitcoin comme monnaie nationale.

Peut-être que cette baisse temporaire est une opportunité d’innovation dans des régions du monde qui ont un besoin urgent des solutions que Bitcoin peut fournir : donner accès aux services financiers aux personnes non bancarisées, servir une plus grande partie de la population mondiale, et en fin de compte créer un vie meilleure pour les personnes de tous les milieux socio-économiques.

Ce n’est peut-être pas la lueur d’espoir que certains investisseurs espèrent, mais avec un peu de chance, cette fois-ci, cela ressemblera peut-être à une période de croissance positive, vue à distance.